INSS promete, mas segue sem realizar perícias médicas

As agências do INSS seguem sem realizar perícias médicas nesta quinta-feira (17), mesmo após o presidente do Instituto, Leonardo Rolim, prometer que o atendimento seria retomado hoje.

Na quarta-feira (16) Rolim garantiu que foram realizadas conferências nas agências apontadas pelos peritos como inadequadas para que elas pudessem ser reabertas.

“Em algumas realmente faltavam um detalhe ou outro, mas 169 agências com perícia estão aptas a reabrir amanhã. Acreditamos que os peritos voltem amanhã com a determinação do governo”, disse o presidente do INSS ontem.

Os peritos médicos se recusam voltar ao trabalho porque, segundo a Associação Nacional de Médicos Peritos (ANMP), o INSS não está cumprindo os devidos protocolos de segurança necessários para prevenção contra o novo coronavírus. Eles acusam o acusam o INSS de adulterar o checklist de obrigações para a retomada das perícias, “flexibilizando e relativizando itens essenciais como limpeza, segurança, ventilação e equipamentos”.

“Estamos aguardando o INSS informar a lista de agências e que o checklist original seja restabelecido. Até lá, em nome da preservação de vidas, da segurança sanitária e do bom senso, não haverá o retorno do atendimento médico presencial”, disse a ANMP em nota.

As agências do INSS já foram reabertas para quem procura outro tipo de serviço, mas somente com agendamento prévio.