Instituições Culturais receberam público virtual superior a 24 milhões em 2020

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo recebeu um público total de 24.230.982 nas ações virtuais dos espaços culturais e projetos artísticos do Governo do Estado em 2020.

Foram 12.904.452 correspondentes às ações da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico, 7.292.915 referentes aos projetos da Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura e 4.033.615 nos programas da Unidade de Formação Cultural.

Entre as instituições que receberam o maior número de público estão respectivamente: Pinacoteca do Estado (4.040.181); Museu da Diversidade Sexual (2.368.928); Museu da Imagem e do Som (1.989.110); Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp: 1.704.033); Museu da Imigração (1.385.799); Projeto Guri (1.323.918); Fábricas de Cultura (1.141.826); Conservatório de Tatuí (1.072.816); Museu Afro Brasil (899.989); Museu Catavento (801.841); Museu do Futebol (799.245) e São Paulo Companhia de Dança (178.396).