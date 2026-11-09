O Instituto Alba Medardoni comemora seus 26 anos de atuação social com a realização da tradicional Noite da Pizza, evento beneficente que acontece no próximo 27 de novembro, a partir das 20h, na AOPM (Associação dos Oficiais da Polícia Militar), localizada na Rua Mamud Rahd, 973, Jardim Tremembé, Zona Norte de São Paulo.

A celebração reunirá representantes do poder público, empresários, lideranças comunitárias e moradores da região em uma noite especial de confraternização, marcada pelo reconhecimento da trajetória do instituto e pelo fortalecimento das ações sociais desenvolvidas junto à comunidade.

Além de celebrar mais de duas décadas de trabalho voltado ao desenvolvimento social, o evento tem como objetivo arrecadar recursos para a continuidade dos projetos realizados pelo Instituto Alba Medardoni na Zona Norte da capital paulista.

Os convites são abertos ao público e custam R$ 120,00. As reservas podem ser feitas mediante pagamento via Pix, utilizando a chave 07.889.410/0001-84, em nome da Associação Amigos do Mirante do Jardim São Paulo.

A Noite da Pizza é uma oportunidade para celebrar o impacto social construído ao longo de 26 anos pelo Instituto e fortalecer a rede de apoio que contribui para a transformação de vidas na região.

Serviço

Evento: Noite da Pizza Beneficente – 26 anos do Instituto Alba Medardoni

Data: 27 de novembro

Horário: A partir das 20h

Local: AOPM – Rua Mamud Rahd, 973, Jardim Tremembé, São Paulo (SP)

Convite: R$ 120,00

Pagamento via Pix: 07.889.410/0001-84

Favorecido: Associação Amigos do Mirante do Jardim São Paulo