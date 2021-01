Instituto Butantan diz que deve receber 5,4 mil litros de insumo da vacina CoronaVac em fevereiro

O Butantan afirmou nesta terça-feira (26) que os 5,4 mil litros de insumo para produção da vacina CoronaVac devem chegar ao Instituto no dia 3 de fevereiro.

“Nós tivemos essa sinalização, de que a liberação desses lotes será feita de uma maneira muito rápida começando por esses 5,4 mil litros que foram anunciados no dia de ontem [segunda-feira, 25] e chegarão aqui na próxima semana, com previsão do dia 3 de fevereiro”, afirmou Dimas Covas, diretor do Instituto.

Com a chegada da matéria-prima, o Butantan produzirá, em 20 dias, cerca de 8,6 milhões de doses do imunizante.

De acordo com Dimas Covas, outros 5,6 mil litros estão em processo avançado de liberação pelo governo chinês.

O instituto Butantan espere receber, até abril, o total de insumo para produção das 40 milhões de doses contratadas.

“Na sequência, há um outro volume de 5,6 mil litros que também foi anunciado pelo embaixador, que também está em processo de liberação. Com esses dois lotes, totalizando 11 mil litros, nós regularizaremos as nossas entregas ao Ministério [da Saúde] e o restante que deverá vir no que já está planejado até o final de abril, as 40 milhões de doses que temos contratados até esse momento”, afirmou Dimas Covas.

O diretor do Butantan afirmou ainda que existe a possibilidade de o Instituto receber um aporte adicional de doses, mas tal negociação depende da manifestação do Ministério da Saúde

“Existe a possibilidade de um adicional de 54 milhões de doses, mas para isso precisamos de uma manifestação do Ministério da Saúde. Na última sexta-feira (22), enviei um ofício solicitando essa manifestação para que nós possamos programar essa produção. O quanto antes tiver essa definição, o quanto antes faremos esse planejamento, e o quanto antes traremos essa vacina para o Brasil”

O anúncio foi feito em coletiva de imprensa nesta manhã, após uma conferência entre o governo paulista e o embaixador da China no Brasil, Yang Waning.