Instituto Center Norte e Delivery Center firmam parceria com foco em geração de renda para moradores das comunidades da zona norte de SP

Recentemente, o Center Norte inaugurou um hub de entregas a fim de oferecer aos lojistas mais agilidade e eficiência no atendimento remoto ao público, facilitando o processo de compra e venda online. O Delivery Center, ecossistema que promove a multicanalidade ao integrar lojistas, marketplaces e entregadores, é o responsável pela central de distribuição, que fica em local estratégico dentro do empreendimento e tem como diferencial as entregas rápidas – os pedidos de alimentos são entregues em até uma hora e os bens duráveis/não duráveis no mesmo dia ou no dia seguinte, no caso das compras feitas após as 17h. Para garantir a mobilidade e sustentabilidade, a empresa incentiva as entregas de bicicleta num raio de até 3 km.

O Shopping Center Norte tem um grande compromisso com a comunidade da zona norte de São Paulo e, por meio do Instituto Center Norte, atua para contribuir com o desenvolvimento pessoal e profissional dos moradores da região. Neste sentido, o Instituto firmou uma parceria com o Delivery Center para a contratação de jovens das comunidades como entregadores de bike do hub de delivery.

“Estamos muito contentes com esta parceria, que vem para fortalecer ainda mais nossos programas que visam ajudar as famílias de baixa renda da região a melhorarem sua qualidade de vida. O estímulo do uso de bicicleta como geração de renda está alinhado a uma iniciativa que apoiamos no último ano do Instituto Aromeiazero, que capacitou jovens da comunidade Zaki Narchi por meio do Viver de Bike, um curso online que tem como objetivo promover a bicicleta como ferramenta de cidadania e fortalecimento de economias locais. Hoje, 5 jovens já estão trabalhando como entregadores da central de distribuição do Shopping Center Norte”, diz Daniela Pavan, Head do Instituto Center Norte.

Tiago Nunes, Gerente de Logística do Delivery Center, explica que, para a parceria, a empresa disponibilizou a bag para transporte dos produtos e deu todo o auxílio nos processos burocráticos para o cadastro, como abertura de conta bancária. “Demos o pontapé inicial para impulsionar esses jovens a ingressarem no mercado de trabalho, contribuindo para que se desenvolvam e adquiram mais conhecimento. Também oferecemos oportunidades de crescimento no Delivery Center”, afirma Tiago.

A bicicleta é um meio de transporte ágil, mais barato e acessível e totalmente sustentável, que não emite poluentes, e, além disso, traz benefícios para a saúde. “O Instituto Aromeiazero realiza um trabalho essencial e transformador mostrando aos jovens como podem construir um destino diferente por meio da bicicleta. Destaco que o primeiro contratado neste projeto em parceria com o Delivery Center, utilizava uma bike emprestada e, como resultado de seu trabalho em pouco mais de um mês, já conseguiu comprar sua própria bicicleta”, conta Daniela.