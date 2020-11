Instituto oferece curso grátis de programação para jovens de 17 a 20 anos

O Instituto Proa abriu nesta sexta-feira (13) inscrições para um curso grátis de programação para jovens de 17 a 20 anos. Os interessados devem se inscrever no site da instituição até 11 de dezembro.

Os jovens que concluírem o curso serão encaminhados para entrevistas em empresas parceiras do projeto e serão acompanhados pelo instituto durante três anos.

As aulas serão em horário diferente do período escolar e têm duração de seis meses. O curso pode ser realizado no período da manhã, das 9h às 13h, ou à tarde, das 14h às 18h, na unidade do Senac Lapa.

Os candidatos devem estar cursando ou já ter concluído o 3º ano do Ensino Médio.

O curso é dividido em três módulos e terá inicio em março de 2021, de forma presencial.