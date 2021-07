IOS abre 1.064 vagas em seis cursos gratuitos de formação profissional, na capital e Grande SP

O Instituto da Oportunidade Social – IOS acaba de abrir inscrições para seis cursos profissionalizantes, todos 100% gratuitos, destinados a jovens entre 15 e 29 anos e pessoas com deficiência que residem na capital e região metropolitana de São Paulo.

A maioria dos cursos tem duração de um semestre letivo, mas há duas opções de cursos bimestrais (detalhes abaixo).

Ao todo são 1.064 vagas distribuídas em sete unidades de atendimento que ficam em Santana (440), Santo Amaro (160), Jardim Ângela (128), Itaquera (96), Lapa (96), Barueri (80) e Diadema (64).

As aulas terão formato semipresencial. Nas atividades à distância, o IOS fornecerá internet aos alunos que necessitarem de acesso à plataforma virtual de atividades.

As inscrições devem ser realizadas até dia 12 de agosto no site do IOS: https://ios.org.br/ . Para tanto, basta estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio na rede pública (mais detalhes abaixo).

Vagas e cargas horárias

A maioria das vagas (448) é para o curso de Gestão Administrativa com software de ERP, que tem duração de um semestre letivo e será oferecido pelas unidades de Itaquera, Lapa, Santana, Barueri e Diadema. O curso é focado em conteúdos de tecnologia e administração, que incluem o pacote office e a operacionalização de sistema de gestão empresarial ERP.

Há também, com duração de seis meses, 160 vagas para o curso de Montagem e Manutenção de Computadores, oferecido em Santana, focado em sistemas operacionais de computadores, instalações, melhorias e reparos.

Outras 96 vagas são para o curso de Infraestrutura e Redes, oferecido na unidade da Lapa, voltado a hardware e software de computadores, sistemas operacionais, conceitos de rede, dispositivos móveis, segurança de TI e solução de problemas.

Também com duração de seis meses, há ainda 40 vagas para o curso de Educação Digital, na unidade de Santana, que é mais focado em conteúdos de informática básica e ensino do pacote office (MS Word, Excel e Powerpoint).

Cursos rápidos

O restante das vagas (360) é para dois cursos bimestrais, de rápida formação, disponíveis nas unidades de Santo Amaro, Santana e Jardim Ângela. A maior parte é para o curso de Introdução à Programação WEB, focado em conteúdos básicos de HTML5, CSS3 e na operacionalização dessas ferramentas. São 240 vagas, divididas entre as unidades de Santo Amaro (160) e Santana (80).

O outro curso é Atendimento ao Cliente, disponível na unidade do Jardim Ângela, focado no ensino operacional da plataforma Zendesk, ferramenta de gestão e relacionamento corporativo utilizada por empresas do mundo todo. São 120 vagas abertas.

Conteúdos

Além de conteúdos tecnológicos, os cursos do IOS incluem conceitos administrativos com aulas práticas em softwares de gestão, Português e Matemática, Empregabilidade, Cidadania e Comportamento (Soft Skills). O objetivo é garantir o máximo de preparo para o mercado de trabalho – conforme explica a superintendente do IOS, Kelly Lopes.

“Todos os nossos cursos contemplam na grade curricular conceitos e práticas de vivência corporativa, que ensinam o aluno elaborar e-mails, apresentações, participar de reuniões, ter visão de negócio e, até mesmo, desenvolver o briefing de um produto”, destaca.

Empregabilidade

Ao final dos cursos, os alunos formados podem participar do Programa IOS de Oportunidades, que busca vagas de empregos principalmente entre as empresas parceiras da instituição, além de vagas para formação universitária em instituições parceiras da organização.

O IOS já formou mais de 40 mil profissionais para os setores de Tecnologia da Informação, Administração, RH e Atendimento ao Cliente, ampliando a renda dessas famílias em até 49% .

Em 2020, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, o IOS formou cerca de 1.500 jovens e pessoas com deficiência e, também colaborou com o ingresso de 815 alunos no mercado de trabalho.

Serviço:

Cursos profissionalizantes gratuitos do IOS – Grande São Paulo

Inscrições: até 12 de agosto

Central de Atendimento – ​WhatsApp: (11) 97343 9010

Documentos para Inscrição (originais)

• RG e CPF do aluno;

• CPF dos pais ou responsáveis;

• Comprovante de Escolaridade;

• Comprovante de Residência (conta de água, luz e telefone – levar as três);

• Comprovante de Renda de todos os moradores da residência;

• Pessoas com deficiência devem levar laudo médico atualizado.

Unidades do IOS

São Paulo (Capital):

• Santana (Sede do IOS) | Av. Gal. Ataliba Leonel, 245

Cursos:

Introdução à Programação Web – (80 vagas) – bimestral

Educação Digital – (40 vagas) – semestral

Gestão Administrativa com ERP – (160 vagas) – semestral

Montagem e Manutenção de Computadores (160 vagas) – semestral

Idade: 14 a 29 anos

• Itaquera (Obra Social Dom Bosco) | Rua Álvaro de Mendonça, 456

Curso: Gestão Administrativa com ERP – (96 vagas) – semestral

Idade: 15 a 17 anos

• Jardim Ângela (Sociedade Santos Mártires) | Rua Luís Baldinato, 09

Curso: Atendimento ao Cliente em plataforma Zendesk – (160 vagas) – bimestral

Idade: 15 a 29 anos

• Santo Amaro (NURAP) | R. Coronel Luís Barroso, 455

Curso: Introdução à Programação Web – (160 vagas) – bimestral

Idade: 15 a 29 anos

• ​Lapa (Cursinho Poli) | Av. Ermano Marchetti, 576

Curso: Infraestrutura e Redes – (48 vagas) – semestral

Idade: 15 a 29 anos

Curso: Gestão Administrativa com ERP – (48 vagas) – semestral

Idade: 15 a 29 anos

Grande São Paulo (SP):

• Diadema (Obra Social São Francisco Xavier) | Rua da Terra, 80

Curso: Gestão Administrativa com ERP (64 vagas) – semestral

Idade: 15 a 17 anos

• Barueri | Rua Benedito Dias, 87. Nova Aldeinha

Curso: Gestão Administrativa (80 vagas) – semestral

Idade: 15 a 17 anos