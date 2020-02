IOS abre inscrição para 2000 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos

A partir de hoje (3/02) o Instituto da Oportunidade Social (IOS) abre inscrições para mais de 2.000 vagas para cursos gratuitos de formação profissional de jovens e pessoas com deficiência em suas várias unidades da Grande São Paulo. O cadastro pode ser feito até o dia 27 de fevereiro. Os cursos são totalmente gratuitos, incluindo uniforme e material didático.

As inscrições devem ser feito pessoalmente. Os candidatos deverão levar nas unidades RG e CPF do aluno; CPF dos pais ou responsáveis; Comprovante de Escolaridade; Comprovante de Residência (conta de água, luz e telefone – levar as três); Comprovante de Renda de todos os moradores da residência. As pessoas com deficiência devem levar laudo médico atualizado.

São nove cursos já tradicionais que o IOS oferece todos os anos, com duração de cinco meses, e preparam os alunos entre 15 e 24 anos (que estejam cursando ou concluíram o Ensino Médio) para o mercado de trabalho na área de Administração, a partir dos cursos: Gestão Empresarial (ERP-TOTVS), Atendimento ao Cliente (Zendesk), Gestão de Projetos, Folha de pagamento (RM Labore) e Varejo (Bemacash), além dos cursos da área de Tecnologia: Programação, Infraestrutura, Microsoft Digital e Análise de Dados com PowerBI.

Os cursos incluem conceitos administrativos com aulas práticas nos softwares, Educação Digital, Português e Matemática, Empregabilidade, Cidadania e Comportamento (Soft Skills) e, também incluem na grade curricular conceitos e práticas sobre vivência corporativa, onde os alunos aprendem a elaborar e-mail, apresentações, participar de reuniões, ter visão do negócio até fazer o briefing de um produto.

Unidades do IOS

Santana (Sede do IOS) | Av. Gal. Ataliba Leonel, 245 | Tel. (11) 2503-2617

Itaquera (Obra Social Dom Bosco) | Rua Álvaro Mendonça, 456 | Tel. (11) 2056-3668

Jardim Ângela (Sociedade Santos Mártires) | Rua Luís Baldinato, 09 | Tel. (11) 94351-6075 ou (11) 5834-1036

Lapa (Cursinho da Poli) | Av. Ermano Marcheti, 576 | Tel. (11) 99528 7678

Brás | R. Monsenhor Andrade, 341 | Tel. (11) 2503-2617

Santo Amaro (NURAP) | R. Coronel Luís Barroso, 455 | Tel. (11) 99592-0836

Foto: Divulgação