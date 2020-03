Ipeam separa 9 dicas para evitar fraudes no Dia do Consumidor

Em quase toda data comemorativa, o comércio brasileiro realiza algum tipo de promoção de produtos ou serviços para atrair o consumidor, porém nem toda oferta é vantajosa. Por conta disso, para comemorar o Dia Mundial do Consumidor (celebrado em 15/03), o Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), separou algumas dicas para defender o consumidor e evitar que ele caia em alguma cilada.

São dicas simples e orientações úteis para o consumo consciente que, além de garantir direitos do cidadão, também podem contribuir para os comerciantes não terem prejuízos como autuações e multas por parte do Ipem-SP. Confira:

Saiba o que está levando para casa

Todo produto embalado sem a presença do consumidor – seja pelo fabricante ou pelo ponto de venda (os chamados itens pré-medidos) devem apresentar, de forma visível, as informações sobre a quantidade, peso, volume e dimensão do produto.

Confira o peso e o desconto da embalagem

Nos produtos alimentícios, por exemplo, é importante verificar se o indicado na embalagem corresponde ao que está sendo levado para casa utilizando uma balança do ponto de venda para a conferência. Se o valor for menor ou igual ao conteúdo nominal descrito na embalagem, o consumidor está sendo prejudicado, pois o peso da embalagem deve ser, sempre, descontado.

Qualidade e validade balanças

Vale destacar que as balanças (assim como outros instrumentos de medição, incluindo medidores de pressão arterial, radares, bafômetros, bombas de combustíveis, entre outros) também passam por aferição e, portanto, devem apresentar selo do Inmetro com o ano de validade da última verificação feita pelos fiscais do Ipem-SP.

Brinquedos

No caso dos brinquedos, duas questões são de fundamental importância para garantir que a diversão da criançada aconteça com segurança: a presença de classificação etária indicativa e o selo do Inmetro. Se os dados não estiverem contemplados, o melhor a fazer é não adquirir o produto.

Roupas e calçados

Ao comprar qualquer produto têxtil é importante conferir a “composição” do tecido, que deve ser informada na etiqueta do produto. Também devem estar informados razão social ou nome da marca registrada do fabricante, CNPJ, país de origem, nome e percentual das fibras e filamentos que compõem o tecido, além de indicações para conservação do produto e indicação do tamanho ou dimensão.

Na hora de abastecer o carro…

Veja se a bomba de combustível possui selo do Inmetro, com a data validade da última verificação realizada pelo Ipem-SP. Ao abastecer, é importante descer do carro e acompanhar o procedimento, verificando se o preço indicado na bomba é o mesmo anunciado nas placas do posto e se o marcador está zerado.

Quando for pegar um Tâxi

Para identificar se o taxímetro foi verificado pelo Ipem-SP, o consumidor deve observar a existência do lacre amarelo, que impede o acesso à regulagem do aparelho, e do selo do Inmetro com a frase “verificado até 2021”, em alguns casos poderão ser encontrados com a etiqueta “verificado até 2020”, pois, o instrumento pode ser que ainda não tenha sido verificado, devido ao cronograma conforme o alvará. Caso o lacre esteja rompido, o consumidor não deve aceitar a corrida, pois o aparelho pode apresentar medição incorreta.

Confira se o eletrodoméstico tem o selo ENCE

Para aquisição de eletrodomésticos, é importante que o consumidor verifique a presença do selo ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia), que é obrigatório para produtos como geladeira, máquina de lavar roupa e forno micro-ondas.

Botijões de gás

Os botijões de gás também merecem atenção especial. Além de checar a presença do selo NBR, o consumidor deve recusar botijões enferrujados, amassados ou com as alças soltas. O lacre da empresa que envasou o produto necessita estar intacto, assim como o nome da empresa que entrega o botijão deve ser o mesmo que está impresso no recipiente. Também é importante certificar-se de que o regulador do produto e a mangueira apresentam o selo do Inmetro e o prazo de validade do item, que deve ser de cinco anos.