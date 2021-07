Ipem-SP fiscaliza botijões de gás de cozinha no estado de SP

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, que tem como objetivo defender o consumidor, realizou na quarta-feira, 29 de junho, operação denominada GLP, em depósitos de distribuição de gás de cozinha na capital e nas cidades de Americana, Araraquara, Bauru, Dracena, Campinas, Guarulhos, Ibaté, Praia Grande, São Paulo, Santo André, São Carlos, São José dos Campos e Sorocaba.

Ao todo foram fiscalizados 3.049 botijões de GLP, popularmente conhecidos como botijões de gás de cozinha, em 33 estabelecimentos entre envasadoras e distribuidoras, das marcas Consigaz, Copagaz, Liquigás, Nacional Gás Butano, Supergasbrás e Ultragaz, sendo todos aprovados.

Em caso de autuação, as empresas têm dez dias para apresentar defesa junto ao instituto. De acordo com a lei federal 9.933/99, as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão.

Conheça os locais vistoriados e a irregularidade encontrada pelos fiscais. Acesse https://www.ipem.sp.gov.br/images/07imprensa/ipem_na_midia/ipem_na_midia_2021/IPEMSP_OPGLP13kg_29-06-2021.pdf