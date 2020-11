iPhone 12 custará de R$ 7 mil até R$ 14 mil no Brasil

A Apple revelou nesta sexta-feira (06) que os preços dos novos iPhone 12 no Brasil irão variar entre R$ 6.999 e R$ 13.999 , dependendo do modelo. As vendas por aqui começam em 20 de novembro.

Essa nova linha de aparelhos é composta pelo iPhone 12 tradicional, iPhone Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Esses iPhones virão sem o carregador e o fone de ouvido – o único acessório incluso é um cabo USB-C, e os consumidores podem comprar os outros itens separadamente.

Uma das mudanças mais perceptíveis foi no visual dos celulares. Deixando de lado os cantos arredondados, a Apple agora adota uma estrutura mais reta.

Todos os telefones chegam simultaneamente ao mercado brasileiro, ao contrário do que ocorreu em outros países.

Veja o valor de cada modelo:

:

iPhone 12 Mini

– 64 GB: R$ 6.999

– 128 GB: R$ 7.499

– 256 GB: R$ 8.499

iPhone 12

– 64 GB: R$ 7.999

– 128 GB: R$ 8.499

– 256 GB: R$ 9.499

iPhone 12 Pro

– 128 GB: R$ 9.999

– 256 GB: R$ 10.999

– 512 GB: R$ 12.999

iPhone 12 Pro Max

– 128 GB: R$ 10.999

– 256 GB: R$ 11.999

– 512 GB: R$ 13.999