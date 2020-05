Isolamento social em São Paulo sobe para 57% neste domingo (24)

Segundo dados do Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo, a Capital Paulista atingiu a marca de 57% de isolamento social, a maior desde o dia 26 de abril, quando foi registrado 58%.

Segundo Organização Mundial da Saúde (OMS), ficar em casa é a maneira mais efetiva de diminuir o contagio do coronavírus (covid-19). Segundo as autoridades de saúde, o ideal é que a taxa de isolamento seja de 70%, no entanto, tanto o governador João Doria (PSDB) como o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, alegam que acima de 55% já é o suficiente.

Uma das estratégias para aumentar a taxa de isolamento social foi a de adiantar os feriados para essa semana. Juntos, o Governador e o Prefeito adiantaram três feriados e emendou com o final de semana, totalizando seis dias de folga.

Pelo Estado, a taxa de isolamento social ficou em 55% no mesmo período. O SIMI-SP analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social.

Esse sistema só foi viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM para que o Governo de São Paulo possa consultar informações agregadas sobre deslocamento no Estado.

Pelo último boletim diário da Prefeitura de São Paulo, a taxa de ocupação de leitos na cidade de São Paulo é de 88%. Segundo a gestão municipal, até o dia 25 de maio, segunda-feira, 3.016 pessoas receberam alta após passar pelos hospitais de campanha. Já a ocupação dos leitos de enfermaria está em 75%, segundo a Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica.

Avanço do coronavírus

Nesta segunda-feira (25), o Ministério da Saúde registrou 807 novas mortes por covid-19 no Brasil, chegando ao total de 23.473. Neste mesmo balanço, a Pasta divulgou que novas 11.687 pessoas foram infectadas pelo vírus, somando assim 374.898 de casos confirmados.

Este resultado mantém o Brasil como segundo país com mais casos de coronavírus no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, que possui 1.66 milhão de pessoas infectadas pela doença.

Segundo o Ministério da Saúde, do total de casos confirmados, 197.592 (52,7%) estão em acompanhamento e 153.833 (41%) foram recuperados. Há ainda 3.742 óbitos sendo analisados.

A letalidade (número de mortes por casos confirmados) foi de 6,3%. Já a taxa de mortalidade ficou 11.2 por 100 mil habitantes.