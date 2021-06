IV Semana da Sustentabilidade Cidade Center Norte contará com palestras de Eduardo Lyra, Roger Koeppl e Eduardo Terra

De 21 a 25 de junho, a Cidade Center Norte – complexo multiuso formado pelos Shoppings Center Norte e Lar Center, Expo Center Norte, Novotel Center Norte e Instituto Center Norte – realizará a IV Semana da Sustentabilidade. A programação inclui palestras e rodadas de conversas ministradas por renomados profissionais e especialistas em ESG, diversidade, responsabilidade social, inovação e varejo. Entre os nomes confirmados estão Alex Borges (sócio da Deloitte), Eduardo Lyra (fundador da Gerando Falcões), Eduardo Terra (presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo), Fernanda Luz (sócia diretora da Fator Diversidade) e Roger Koeppl (diretor presidente da YouGreen).

Daniela Pavan, gerente de Sustentabilidade da Cidade Center Norte, explica que este é um evento realizado anualmente, desde 2018, pela Comissão Interna de Sustentabilidade, com o objetivo de reforçar os valores e compromissos dos negócios do grupo com um futuro mais sustentável, engajando colaboradores, prestadores de serviços, lojistas, parceiros, promotores e expositores de eventos, clientes e a comunidade local. Esta será a primeira edição aberta para o público, com transmissão ao vivo pelo canal Center Norte no YouTube.

“A sustentabilidade é um de nossos principais pilares de atuação. Ao longo dos anos, implementamos e adotamos diversas ações e iniciativas de sustentabilidade, que integram o Programa ELO, em nossos empreendimentos. Temos o compromisso de tornar a Cidade Center Norte mais sustentável e alinhada aos compromissos com o meio ambiente, a sociedade e boas práticas de governança até 2025”, afirma Daniela.

Programação completa da Semana da Sustentabilidade:

21/06 (segunda feira) – às 14h: “ESG na Prática” com Karin Baumgart e Tarcila Ursini

“ESG na Prática” com Karin Baumgart e Tarcila Ursini 22/06 (terça feira) – às 11h: “Inovação e Sustentabilidade no Varejo” com Eduardo Terra

“Inovação e Sustentabilidade no Varejo” com Eduardo Terra 23/06 (quarta-feira) – às 11h: “Conduta e ESG” com Alex Borges

“Conduta e ESG” com Alex Borges 23/06 (quarta-feira) – às 14h: “Gerando Falcões” com Eduardo Lyra

“Gerando Falcões” com Eduardo Lyra 24/06 (quinta-feira) – às 11h: “ESG na retomada das feiras e eventos de negócio” com Roger Koeppl

“ESG na retomada das feiras e eventos de negócio” com Roger Koeppl 25/06 (sexta-feira) – às 14h: “Diversidade” com Fernanda Luz e Leo de Paula

Sobre os palestrantes:

Alex Borges – Formado em Ciência da Computação e com MBA em Gestão Financeira, é sócio da Deloitte e tem mais de 23 anos de experiência em projetos de Governança Corporativa, Gestão de Risco e Controles Internos.

– Formado em Ciência da Computação e com MBA em Gestão Financeira, é sócio da Deloitte e tem mais de 23 anos de experiência em projetos de Governança Corporativa, Gestão de Risco e Controles Internos. Eduardo Lyra – Fundador e CEO da Gerando Falcões – organização social sem fins lucrativos voltada à promoção social de crianças e adolescentes através do esporte e cultura. Por seu trabalho, foi selecionado pelo Fórum Econômico Mundial como um dos jovens brasileiros que podem mudar o mundo.

– Fundador e CEO da Gerando Falcões – organização social sem fins lucrativos voltada à promoção social de crianças e adolescentes através do esporte e cultura. Por seu trabalho, foi selecionado pelo Fórum Econômico Mundial como um dos jovens brasileiros que podem mudar o mundo. Eduardo Terra – Presidente da SBVC – Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, membro do Conselho de diversas empresas (O Boticário, Ipiranga, Petz, Extrafarma, AgroGalaxy, entre outras), sócio da BTR-Varese, embaixador e professor do EICOM (European Institute for Commerce Management) no Brasil.

– Presidente da SBVC – Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, membro do Conselho de diversas empresas (O Boticário, Ipiranga, Petz, Extrafarma, AgroGalaxy, entre outras), sócio da BTR-Varese, embaixador e professor do EICOM (European Institute for Commerce Management) no Brasil. Fernanda Luz – Psicóloga e Psicodramatista, atua há 20 anos como consultora em diversas empresas, nacionais e multinacionais, desenvolvendo líderes, grupos e especialistas. Hoje, é sócia diretora da Fator Diversidade, onde ajuda pessoas e organizações através de diversos métodos de aprendizagem e desenvolvimento humano.

– Psicóloga e Psicodramatista, atua há 20 anos como consultora em diversas empresas, nacionais e multinacionais, desenvolvendo líderes, grupos e especialistas. Hoje, é sócia diretora da Fator Diversidade, onde ajuda pessoas e organizações através de diversos métodos de aprendizagem e desenvolvimento humano. Karin Baumgart – Formada em Direito, especializada em Marketing e em Responsabilidade Social, e conselheira certificada pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). Foi fundadora e hoje preside o Conselho Deliberativo do Instituto Vedacit e é Conselheira do ICE (Instituto de Cidadania Empresarial), do Instituto Center Norte e do Instituto Criança é Vida. Atualmente, é participante do Conselho de Administração e membro do Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade do Grupo Baumgart.

– Formada em Direito, especializada em Marketing e em Responsabilidade Social, e conselheira certificada pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). Foi fundadora e hoje preside o Conselho Deliberativo do Instituto Vedacit e é Conselheira do ICE (Instituto de Cidadania Empresarial), do Instituto Center Norte e do Instituto Criança é Vida. Atualmente, é participante do Conselho de Administração e membro do Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade do Grupo Baumgart. Leo de Paula – É autor de obras de espetáculos sobre gênero, raça e sexualidade que chegaram a Cannes, Paris, Bruxelas, Barcelona e Lisboa. Sendo um artista com obras focadas em diversidade e inclusão, é cofundador da Fator Diversidade, onde, hoje, contribui para que cada vez mais pessoas se sintam representadas para ocupar seus espaços.

– É autor de obras de espetáculos sobre gênero, raça e sexualidade que chegaram a Cannes, Paris, Bruxelas, Barcelona e Lisboa. Sendo um artista com obras focadas em diversidade e inclusão, é cofundador da Fator Diversidade, onde, hoje, contribui para que cada vez mais pessoas se sintam representadas para ocupar seus espaços. Roger Koeppl – Técnico em Mecânica e em Processos de Produção e pós-graduado em Administração, é diretor-presidente da YouGreen, uma cooperativa de reciclagem reconhecida internacionalmente entre as melhores empresas para o mundo de acordo com o Sistema B. Vencedor dos prêmios Jovens Inspiradores, Jovem Embaixador Ambiental, Jovens Talentos e Empreendedores Sociais da Laureate.

– Técnico em Mecânica e em Processos de Produção e pós-graduado em Administração, é diretor-presidente da YouGreen, uma cooperativa de reciclagem reconhecida internacionalmente entre as melhores empresas para o mundo de acordo com o Sistema B. Vencedor dos prêmios Jovens Inspiradores, Jovem Embaixador Ambiental, Jovens Talentos e Empreendedores Sociais da Laureate. Tarcila Ursini – Formada em Economia e em Direito, com mestrado em desenvolvimento, é professora nos cursos de formação de conselheiros no IBGC e na FIA (Fundação Instituto de Administração) e atua como “Chief Purpose Partner” na EB Capital. Além de conselheira de empresas, é membro independente do Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade do Grupo Baumgart.

Serviço – Semana da Sustentabilidade Cidade Center Norte

Quando: De 21 a 25 de junho de 2021

Formato: 100% online e gratuito

Onde: Canal Center Norte no YouTube – www.youtube.com/canalcenternorte