Jaçanã é o 9° distrito que mais ocorre acidentes com ciclistas

O Mapa da Desigualdade de 2019 revelou que Jaçanã está entre os 10 distritos da cidade de São Paulo mais perigosos para quem é ciclista. Segundo o relatório, a cada 100 mil habitantes acontece 13,6 acidentes no trânsito envolvendo ciclistas.

Mesmo sendo um dos 10 bairros mais perigosos, Jaçanã ainda está bem distante dos distritos Barra Funda, primeiro colocado da lista, com 31,8 acidentes, seguidos de Bom Retiro (26,3) e, fechando o pódio, Sé, com 22,9 ocorrências.

Vale mencionar que dos 10 bairros mais perigosos, apenas Jaçanã e Socorro, zona sul, são os distritos mais periféricos. Confira a lista completa :

Butantã 13,0 a cada 100 mil habitantes;

Jaçanã 13,6 a cada 100 mil habitantes;

Brás 15,4 a cada 100 mil habitantes;

Pari 16,0 a cada 100 mil habitantes;

Socorro 16,5 a cada 100 mil habitantes;

República 18,0 a cada 100 mil habitantes;

Pinheiros 22,8 a cada 100 mil habitantes;

Sé 22,9 a cada 100 mil habitantes;

Bom Retiro 26,3 a cada 100 mil habitantes;

Barra Funda 31,8 a cada 100 mil habitantes;

Ciclista do Jaçanã

Djair Almeida é morador da Vila Nova Galvão e anda de bicicleta há mais de 30 anos. Ele revela que usa a bike não só no bairro, mas também chega até ao centro come ela: “É uma condução rápida e você não tem dificuldade em chegar no seu destino”.

Apesar de décadas usando a bicicleta como veículo de transporte, o ciclista conta que nunca sofreu um acidente. No entanto, ele relata os perigosos de andar de bicicleta pelo bairro: “os veículos não respeitam”. Além disso, Almeida comenta que “as vias são muito estreitas”, fazendo com que muitos ciclistas andem pela calçada, dividindo espaço com os pedestres e aumentando os riscos de acidentes.

Em relação as ciclofaixas, Almeida conta que a segurança melhorou “em termos”. As principais críticas dele em relação a ciclovia da Luís Stamatis está em relação à largura da faixa e da falta de manutenção: “A [avenida] Luís Stamatis tem [ciclofaixa], mas você vê que no cruzamento com a [avenida] Guapira [a ciclofaixa] está totalmente apagada”.

Por fim, ele lamenta que nos cruzamentos da região não existam placas ou sinalizações que alertem os motoristas de veículos sobre o trafego de ciclistas no local, principalmente naquelas que abrigam uma ciclofaixa, o que poderia evitar acidentes. Além disso, o ciclista também sugeriu que outras importantes vias mereceriam uma ciclofaixa, destacando as avenidas Sezefredo Fagundes e Paulo Henrique do Valle Pontin e as rua Maria Amália Lopes de Azevedo.

Ciclofaixa

Vale mencionar que dos 10 distritos, Jaçanã é o que conta com menos quilômetros de ciclofaixa, sendo apenas uma que começa na avenida Luís Stamatis e termina na avenida Edu Chaves,totalizando 1,1 km de extensão. No entanto, somada com a avenida Edu Chaves, o percurso fica com total de 2,9 quilômetros. Ao todo, a cidade de São Paulo possui 503 quilômetros de ciclovia.

Por outro lado

No entanto, o distrito vizinho Tremembé é o bairro mais bem colocado da zona norte, com apenas 2,7 acidentes a cada 100 mil habitantes, seguido de Brasilândia com 2,9 ocorrência e Tucuruvi com 3,1.

Vale mencionar que destes três, apenas Tucuruvi possui uma ciclovia, mas que funciona na avenida Luiz Dummont Villares, fazendo divisa com o distrito de Santana.

O que diz a SMT e CET?

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Transportes (SMT) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) responderam que a gestão municipal está promovendo requalificações de 61% de todas as ciclovias da cidade de São Paulo.

A gestão municipal também destacou que no mês de dezembro de 2019 foi anunciado o novo Plano Cicloviário da cidade: “Serão 173 quilômetros de novas conexões e 310 quilômetros de reformas e melhorias em estruturas já existentes”.

O objetivo do plano é tornar a malha cicloviária da cidade mais segura: “O projeto também prevê 12 quilômetros de remanejamentos, considerando as particularidades do viário, a segurança dos usuários e a fluidez no trânsito. Nenhum quilômetro será retirado”.

Outra medida adotada pela Prefeitura foi o “Hoje Não. Movimento pela Vida Segura no Trânsito”, o movimento é baseado no Plano de Segurança Viária – Vida Segura, no qual, por meio de propagadas e ações de rua, agentes do município promovem a conscientização da população sobre os cuidados no trânsito.