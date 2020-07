Jardim São Paulo completa 82 anos nesta sexta (17)

Nesta sexta-feira, dia 17 de julho, o bairro Jardim São Paulo comemora mais uma ‘primavera’, no entanto, em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19), a celebração deverá ocorrer dentro de casa.

Relativamente novo, o bairro já é considerado marcante para a população, não só da região como também de toda a cidade de São Paulo. Aliás, é lá que nasceu e viveu o grande ídolo do esporte brasileiro, e mundial, o corredor Airton Senna – que também dá nome à estação de Metrô do bairro.

Como se isso não fosse motivo suficiente para que os moradores tenham orgulho do bairro, o local ainda é repleto de áreas verdes, mas com ruas modernas e seguras, além de um comércio bastante desenvolvido. A região é predominantemente residencial e carrega consigo àquele sentimento comunitário entre os moradores.

Outra característica marcante de Jardim São Paulo são seus restaurantes e bares. Espalhados pelas avenidas Luiz Dumont Villares e Leôncio de Magalhães, eles atraem pessoas de todo os cantos da zona norte, o que torna a região um grande point gastronômico e de lazer.

Grande parte dessa sensação comunitária ocorre em razão da luta da Associação Amigos do Mirante do Jardim São Paulo (AAMJSP), uma das instituições mais atuantes da Zona Norte. Fundada por Alba Medardoni, moradora do bairro há mais de meio século, a associação realiza reuniões mensais com seus moradores (paralisadas por conta da pandemia).

A importância da AAMJSP é tanta que, já passaram por lá, subprefeitos, representantes da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana, parlamentares e lideranças da zona norte.

Historicamente, Jardim São Paulo, antes chamado de Vila de São Paulo, era um local de passagem dos padres que estavam em busca de indígenas para catequização. Com passar do tempo, a região foi tomada por fazendas, sítios e chácaras, que, com o avanço desordenado da urbanização, foram transformados em loteamentos.

Foi com a chegada do Metrô na década de 70 que a região passou a se desenvolver de forma mais rápida, se tornando o que conhecemos hoje como Jardim São Paulo, um dos bairros mais importantes da Zona Norte de São Paulo.