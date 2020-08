Jim Parsons, astro de The Big Bang Theory, revela o que motivou sua saída da série

O ator Jim Parsons, que ficou imortalizado como o nerd Sheldon Cooper do sucesso The Big Bang Theory, revelou os motivos de sua saída da atração após doze temporadas.

Parsons contou, em entrevista David Tennant Does a Podcast With…, que passou por momentos difíceis quando seu cachorro morreu e ele, alguns dias depois, quebrou o pé em um acidente no palco enquanto participava de uma peça na Brodway.

“Foi o momento mais assustador pelos dias a seguir porque eu sentia que estava na beira de um penhasco. Eu estava instável e vi algo realmente obscuro lá embaixo, entre a morte do cachorro. O que acontece é que foi um verão intenso. A morte do cão, ele tinha 14 anos, e Todd [marido do ator] e eu estávamos juntos há 15 anos naquele tempo, então foi o fim de uma era”.

O astro, que era protagonista de The Big Bang Theory, também revelou que sentiu-se um pouco culpado por sua saída culminar com o fim da série, tendo em vista que os outros atores queriam continuar com o programa “Sempre há um pouco disso, as pessoas te dizendo que aquele trabalho faz a diferença para elas. Essa é a forma como esse negócio do entretenimento funciona. É sempre muito difícil.”