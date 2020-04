Jogando na quarenta

Neste período de quarentena, a demanda aumentou em volume disparado para a grande maioria dos estúdios de jogos móbile, segundo nossas pesquisas. E não só por conta de usuários que já dominavam os respectivos caminhos para uma gameplay de qualidade no celular, mas principalmente àqueles que estão descobrindo a oferta de excelentes jogos.

Aqui na redação testamos diversos games que fariam de seu “momento casa” melhor. Mas um deles, em específico, nos chamou atenção.

Lançado inicialmente para IOS no início de 2018, o quarto capítulo da franquia The Room chegou ao Android logo após. E por se tratar de uma série mais que aplaudida, vale a pena deixarmos a dica por aqui.

O game de puzzle e tem um novo cenário. Nomeado The Room Old Sins o material é uma sequência direta do terceiro jogo The Room Three com história aprofundada ao redor do arquiteto das caixas recheadas de enigmas.

A franquia sempre apresentou desafios empolgantes, que encaixam muito bem com a proposta de tela touch. O jogador precisa resolver enigmas em antiquários e descobrir os segredos de artefatos misteriosos.

Ideal para jogar com fones de ouvido (mesmo!), The Room: Old Sins é uma aventura que vale cada centavo.

Rafael Poliszuk é jornalista e trabalhou por mais de uma década com automobilismo real. Ou seja, nas pistas!

Tudo porque quando criança era fascinado por jogos do gênero. Com o reencontro da paixão digital, começou o projeto do qual surgiu a Poliszuk Relações Públicas, com experiência no site EuroGamer Brasil, Jornal SP Norte e outras mídias, onde desenvolve promoções e eventos. Agora, com a Zuk Experience, o jornalista prepara uma nova experiência. Aperte o play! E-mail: rafael@poliszuk.com.br – Site: poliszuk.com.br