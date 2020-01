John Coltrane é homenageado no Sesc Santana no sábado (15)

O Sesc Santana é palco para o show em homenagem ao artista John Coltrane no dia 15 de fevereiro, sábado. A apresentação tributo será feita pelo Vitor Alcântara, um dos grandes nomes do saxofone no Brasil. A entrada é livre.

Neste show em homenagem a um dos mais influentes músicos de jazz, John Coltrane, Vitor se apresentará em quarteto com os músicos Fernando Corrêa (guitarra), Sidiel Vieira (contrabaixo) e Carlos Ezequiel (bateria). O grupo irá executar temas de diversas fases da discografia do saxofonista americano.

Em turnês pelo Brasil e Europa, Vitor gravou o disco “Aluê”, indicado ao Grammy Latino em 2018. Com a Banda Mantiqueira, participou da turnê americana junto com a OSESP, apresentou-se no Free Jazz em São Paulo e na World Expo em Portugal, e recebeu indicação ao Grammy em 1998. Seu currículo ainda traz apresentações na Rússia com a cantora Ana Karan, e em Los Angeles com a baterista Vera Figueiredo.

Vitor Alcântara interpreta John Coltrane

Quando: 15 de fevereiro, sábado, às 19h

Onde: Av. Luiz Dumont Villares, 579 – Jd. São Paulo

Entrada: Gratuita

Foto: Victor Kobayashi/Divulgação