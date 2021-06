Jornal SP Norte lança série de entrevistas com os Subprefeitos da região

Como veículo de comunicação na Zona Norte e prestador de serviços de nossa comunidade há mais de 18 anos, o Jornal SP Norte lançará a partir da próxima semana, uma série de reportagens com os subprefeitos Niwton Gilberto, da Sub Jaçanã e Tremembé, Dário José Barreto, da Sub Santana Tucuruvi, Guaracy Fontes Monteiro Filho, da Sub Casa Verde Cachoeirinha, Sérgio Rodrigues Gonelli, da Sub Freguesia Brasilândia e Roberto de Godoi Carneiro, da Sub Vila Maria Vila Guilherme.

A popularmente conhecida “ZN”, possui uma população de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, e conta com uma área de 296 km². Os principais bairros são Parada Inglesa, Jardim São Paulo, Santana, Tucuruvi, Jaçanã, Mandaqui, Cantareira, Vila Nova Mazzei, Parque Palmas do Tremembé, Vila Guilherme, Vila Maria, Casa Verde, Limão.

Durante esses bate-papos, procuraremos abordar os principais problemas locais, como Zeladoria urbana, Descarte irregular de lixo, Moradores de Rua e Poluição Sonora, entre outros.

Para o Diretor do Jornal SP Norte, Samir Trad, “a série de entrevistas realizada pelo veículo, irá ajudar a população local, não só a conhecer os seus representantes nas subprefeituras locais, mas também entender algumas funcionalidades dos trabalhos que essas subprefeitura executam na região”, finaliza.

Através do nosso canal “Espaço do Leitor” Você morador da Zona Norte pode enviar para nossa redação por e-mail (redacao@jornalspnorte.com.br) suas reclamações, denuncias e sugestões, que encaminharemos as essas subprefeituras com o objetivo de contribuir na solução dos problemas que serão relatados.

Abaixo, seguem as datas das entrevistas:

Data 7/6 – Entrevista com Niwton Gilberto, Subprefeitura do Jaçanã e Tremembé.

Data 14/6 – Entrevista com Dário José Barreto, Subprefeitura Santana Tucuruvi

Data 21/6 – Entrevista com Guaracy Fontes Monteiro Filho, Subprefeitura Casa Verde Cachoeirinha

Data 28/6 – Entrevista com Sérgio Rodrigues Gonelli, Subprefeitura Freguesia Brasilândia

Data 05/7 – Entrevista com Roberto de Godoi Carneiro, Subprefeitura Vila Maria Vila Guilherme.