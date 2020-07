Jornalista José Paulo de Andrade morre aos 78 anos vítima de Covid-19

Um dos maiores nomes do rádio no Brasil morreu na manhã de hoje (17) vítima de coronavírus (Covid-19). José Paulo de Andrade tinha 78 anos e apresentava os programas Jornal Gente e o Pulo do Gato, um dos programas de maiores sucesso da emissora. Ele deixa mulher e dois filhos.

Chamado de Zé Paulo e de Canhão do Rádio (em razão de seus comentários políticos), começou sua carreira profissional em 1960 como radioescuta do plantão esportivo da Rádio América de São Paulo. Logo se mudou para Rádio Bandeirantes, onde trabalhou por 57 anos. Na emissora, foi narrador, repórter, comentarista e apresentador de programas esportivos e políticos.

Pelo grupo Bandeirantes participou de debates políticos na televisão e foi âncora de telejornais como Titulares da Notícia, Jornal de São Paulo, Rede Cidade, Band Cidade e Entrevista Coletiva.

Zé Paulo era formado em bacharel de Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo (USP).