Jovem gamer é assassinada na Zona Norte de São Paulo; autor do crime é preso

Uma jovem gamer foi assassinado a facadas na tarde da última segunda-feira (22) em Pirituba, zona norte de São Paulo. Ingrid Bueno tinha 19 anos de idade e era conhecida por participar de jogos online.

O autor do crime, um estudante de 18 anos chamado Guilherme Alves Costa, confessou o crime e disse que conheceu a vítima por meio da internet.

Horas depois do crime, ele postou um vídeo na internet no qual aparecia rindo e dizendo “vocês estão achando que é tinta, montagem ou algo do tipo, mas não é. Eu realmente matei ela, entendeu?”.

Guilherme afirmou que conheceu Ingrid Bueno pela internet um mês antes do crime.

O crime causou comoção na comunidade dedicada a jogos como Call Of Duty Mobile, um jogo de tiro disponível para celulares. Sol integrava uma equipe que disputava torneios online. Ela foi atacada e morta na casa do autor do crime.

A Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de mulher esfaqueada. Na casa do suspeito, os agentes acharam a vítima com diversas facadas. O óbito foi constatado por uma equipe do resgate.

O irmão de Guilherme contou que chegou em casa e encontrou a jovem já desmaiada e disse à polícia que não a conhecia.

Depois do crime, o estudante chegou a falar aos seus familiares que iria cometer suicídio, mas seu irmão conseguiu convencê-lo a se entregar. Cerca de 30 minutos após o crime, o autor compareceu ao 87º Distrito Policial.

O autor do homicídio disse em depoimento que escreveu um livro para explicar os objetivos do crime. A Polícia Civil conseguiu uma cópia do suposto livro e foi anexada ao inquérito