Justiça absolve homem que roubou fraldas em SP

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) absolveu um homem que furtou um pacote de fraldas avaliado em R$ 158. O Tribunal Superior reverteu uma decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) que havia fixado uma pena de dois anos de prisão para o acusado.

A absolvição aconteceu após a Defensoria Pública de São Paulo recorrer pela segunda vez da decisão do TJ-SP.

O Defensor Público Bruno Bortolucci Baghim, que atuou no caso, argumentou que o homem deveria ser absolvido com base no princípio da insignificância. “Não se pode ignorar que a conduta praticada pelo acusado não causou efetiva lesão ao patrimônio da vítima, estabelecimento comercial, trazendo a seu patrimônio um prejuízo irrisório, irrelevante ao direito penal”

Na decisão, o Ministro do STJ Rogerio Schietti Cruz acatou o argumento da defensoria de que o valor do bem furtado “não é de tal monta que lesione suficientemente o bem jurídico tutelado e, portanto, não configura possibilidade jurídica de incidência da pena”.

O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) recorreu da nova decisão. Já a defensoria, que também entrou com novo recurso, pediu pela absolvição do homem.