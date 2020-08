Justiça arquiva caso de menino morto em Habib’s da Zona Norte

A Justiça de São Paulo arquivou o caso do menino João Victor Souza de Carvalho, morto em 2017, aos 13 anos de idade, em frente a uma unidade do Habib’s na Vila Nova Cachoerinha, Zona Norte da capital.

João Victor morreu após uma confusão com funcionários da lanchonete. Segundo testemunhas, o garoto foi agredido e arrastado para fora do local enquanto pedia esmolas, mas a causa da morte, de acordo com a perícia, foi um ataque cardíaco causado pelo consumo de drogas. No exame não foram comprovadas as agressões.

O arquivamento do processo foi pedido pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que não responsabilizou ninguém pelo óbito.

Na decisão em que acatou o pedido do MP, a juíza Ana Carolina Munhoz de Almeida escreveu: “Acolho as ponderações do Ministério Público e determino o arquivamento do presente inquérito policial no qual figura como vítima João Victor Souza de Carvalho”.

O advogado da família, Francisco Carlos da Silva, criticou a decisão da justiça. “Desde o começo já queriam o arquivamento do inquérito policial”, disse entrevista ao G1. Ele queria que os funcionários do Habib’s fossem responsabilidades pela morte.