Justiça de São Paulo absolve ministro Ricardo Salles de condenação por improbidade administrativa

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi absolvido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) por improbidade administrativa no período em que era secretário estadual do Meio Ambiente no governo de Geraldo Alckmin (PSDB).

Por 4 votos a 1, os desembargadores anularam sentença proferida em 2018 pela 3ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo. O julgamento começou em outubro do ano passado e foi interrompido quatro vezes. O resultado foi proclamado na manhã desta quinta-feira (04).

Os advogados do ministro contestaram no TJ-SP a condenação de 1ª Instância imposta pelo juiz Fausto José Martins Seabra, da 3ª Vara da Fazenda Pública, em dezembro de 2018.

Na decisão da 1ª Instância, onde Salles havia sido condenado, o juiz impões a Salles as seguintes punições:

– suspensão dos direitos políticos por 3 anos;

– pagamento de multa civil em valor equivalente a 10 vezes a remuneração mensal recebida no cargo de secretário;

– proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos.

Salles era acusado de modificar mapas elaborados pela Universidade de São Paulo para fraudar uma minuta do decreto do plano de manejo do Estado e perseguir funcionários da Fundação Florestal. As irregularidades teriam ocorrido em 2016.

Segundo a acusação feita pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo), o então secretário tinha como objetivo beneficiar mineradoras ligadas à Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) também foi absolvida. Os desembargadores deram provimento ao recurso da Fiesp por unanimidade.