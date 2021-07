Lançamento da edição original do livro O Céu e o Inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec

Foi nessa obra que Allan Kardec apresentou os estudos e as conclusões finais sobre a teoria moral espírita original. O Céu e o Inferno é uma das cinco obras básicas do Espiritismo. Ela reúne todos os elementos necessários para compreender a justiça divina e o futuro da humanidade.

A FEAL apresenta a tão aguardada edição especial do livro O Céu e o Inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, tradução inédita da primeira edição original publicada por Allan Kardec, em 1865.

Tradução de Emanuel Dutra, responsável por versões das obras de Kardec para o inglês e para o chinês, conta com apresentação, contextualização histórica e 230 notas explicativas dos pesquisadores espíritas e autores Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio, que têm levado à luz do conhecimento sobre os conceitos originais de Kardec.

O Céu e Inferno dá continuidade ao projeto de restabelecimento da proposta original de Allan Kardec

Documentos oficiais guardados nos Arquivos Nacionais e na Biblioteca Nacional da França comprovam que a quarta edição da obra, publicada após o falecimento de Allan Kardec, não é fiel ao conteúdo depositado legalmente pelo autor, contrariando assim o direito moral aceito internacionalmente. O mesmo havia ocorrido com o livro A Gênese, cuja quinta edição foi publicada mais de três anos após o falecimento do autor.

Em maio de 2018 a FEAL lançou a edição restaurada de A Gênese, edição exclusiva que resgata o texto original, legando às atuais e futuras gerações a recomposição do edifício espírita.

Dando sequência a esses esforços

Em O Céu e o Inferno, Allan Kardec explica a teoria moral espírita, fundamentada na liberdade do espírito para conquistar a felicidade pelo seu próprio esforço. O autor define a autonomia da alma, suas responsabilidades, e os meios de superar suas imperfeições, trilhando o caminho do bem, por sua iniciativa, escolhas e empenho. Assim, a consequência natural será a felicidade progressiva e definitiva da alma e da humanidade.

Atualmente a versão original tanto de A Gênese quanto O Céu e o Inferno, já foram adotadas pelo movimento espírita internacional, na França e países francófonos, em espanhol e inglês, também em Portugal. O que significa grandes avanços no resgate da história e da doutrina original. Os documentos oficiais demonstram que as demais obras de Kardec estão com o seu conteúdo legítimo preservado.

Qual é a sua visão sobre céu, inferno, purgatório e penas futuras? Descubra a verdadeira explicação do espiritismo

Se você nunca leu o livro O Céu e Inferno, essa é a sua grande oportunidade para compreender como o processo da moral autônoma a partir do desenvolvimento das faculdades da razão, vontade e imaginação podem mudar totalmente o seu destino.

Se você já leu edições anteriores de O Céu e o Inferno, a leitura desta edição autêntica e comentada surpreenderá você com informações preciosas para o estudo e a compreensão dos fatos e princípios doutrinários do Espiritismo, em toda sua profundidade.

Por milênios, os dogmas religiosos definiram Deus como se fosse um soberano ditador, impondo sua vontade por meio de castigos e recompensas. A vida no mundo seria destinada apenas ao sofrimento como pena imposta aos que caíssem no erro. O Espiritismo promove uma revolução moral. Afirma que iniciamos simples e ignorantes, evoluindo pelo próprio esforço, de forma consciente e voluntária. Não há castigo nem recompensa. Nas leis naturais, o sofrimento moral é inerente à imperfeição, enquanto a felicidade é o sentimento natural de quem age pelo dever. A autonomia abrirá os caminhos para uma humanidade renovada.

É tempo de abrir a mente à luz da razão, mergulhando na essência da moral autônoma proposta por Jesus e retomada pela doutrina espírita em seus estudos psicológicos. Seu coração será preenchido por um sentimento único e renovador de plenitude em sintonia com a Lei do Progresso. Faça essa experiência!

“A liberdade de agir é uma conquista do espírito por meio das faculdades da razão e da vontade. E é por meio da livre escolha, iluminada pelo conhecimento das leis universais presentes em sua consciência, que o espírito conquista gradualmente a felicidade.” (Nota do Editor).

Live de lançamento edição especial do livro O Céu e o Inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec

Dia 8 de julho, 20h

Acompanhe e participe pelo facebook e youtube da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova