Lar Center recebe megaposto de vacinação contra a Covid-19

O Shopping Lar Center, na zona norte de São Paulo, inaugura nesta quinta-feira, 1º de julho, um megaposto de vacinação em parceria com a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). No local, é feita a aplicação da primeira e segunda dose da vacina contra a Covid-19, conforme o cronograma da cidade para os grupos prioritários e faixas etárias elegíveis. O atendimento acontece de segunda-feira a sábado, das 8h às 17h, por ordem de chegada, e é obrigatória a apresentação de documento com foto e CPF.

“Inauguramos, em maio, um posto no Shopping Center Norte exclusivo para a primeira dose e, agora, com a aceleração da campanha de vacinação na capital paulista, estamos transferindo para o Lar Center, em um espaço maior, que comporta o formato de megaposto e com a aplicação das duas doses”, explica Guilherme Marini, diretor executivo dos Shoppings Center Norte e Lar Center.

O executivo reforça que a iniciativa tem como objetivo incentivar a imunização e oferecer aos moradores da zona norte, principalmente às comunidades no entorno dos empreendimentos, mais um local de vacinação. O megaposto está localizado na entrada do Shopping Lar Center, próximo à loja Fast Shop e ao restaurante Galeto Di Paolo, e o acesso ao local é feito somente a pé.

As informações sobre a campanha de imunização da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo podem ser obtidas através do link: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=307599. É recomendado realizar o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br), do Governo do Estado de São Paulo. Vale ressaltar que o pré-cadastro não é um agendamento, mas contribui para agilizar o atendimento e melhorar a dinâmica dos serviços, evitando aglomeração nos locais.

Serviço

Megaposto de vacinação contra a Covid-19 no Shopping Lar Center

Onde: Shopping Lar Center (próximo à loja Fast Shop e ao restaurante Galeto Di Paolo)

Datas e horários: De segunda-feira a sábado, das 8h às 17h (Os dias e horários de funcionamento podem sofrer alterações de acordo com as orientações dos órgãos responsáveis)

Endereço: Av. Otto Baumgart, 500 – Vila Guilherme – São Paulo/SP