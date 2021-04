Lar protegido: o que considerar antes de instalar um sistema de segurança

Em decorrência da violência, os brasileiros estão investindo na segurança de seus lares. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (Abase), as vendas na área de segurança eletrônica cresceram 13% em 2020. A reclusão fez com que a demanda e a popularidade dos aparelhos de segurança doméstica aumentassem, mas os detalhes sobre a instalação dos equipamentos podem causar dúvidas. Pensando nisso, compartilhamos orientações para que os clientes invistam na proteção de suas casas sem dor de cabeça. Acompanhe:

Check na fiação elétrica:

Antes de adquirir um sistema de segurança, é interessante que o consumidor confira a fiação doméstica. O profissional explica que esse cuidado é importante, pois todo sistema eletrônico depende de um bom sistema de energia. Caso a fiação elétrica tenha problemas, esse defeito com certeza vai afetar o bom funcionamento do equipamento”, esclarece. Sendo assim, tal conferência evita que o cliente julgue mal a eficácia do aparelho, quando na verdade o empecilho é outro.

Sorria! você está sendo filmado:

Apesar das câmeras serem as queridinhas quando se trata de segurança doméstica, não é interessante depender só desse equipamento. Isso porque as lentes são úteis em uma pós ocorrência, ou seja, quando algo de ruim já aconteceu. Sendo assim, um sistema de alarme e de cerca elétrica é primordial para a proteção do imóvel e prevenção de invasões. A combinação entre os três (ou mais) equipamentos é o ideal.

(Não) faça você mesmo:

Na internet é fácil encontrar kits de sistemas de segurança com manuais de instruções didáticos. Mas antes de incorporar o lema “do it yourself”, o cliente deve ponderar se não é melhor conversar com um técnico para evitar dores de cabeça. “Todo sistema de segurança precisa de uma análise de um profissional que analisará desde a localização do imóvel, suas vulnerabilidades, bem como indicar o melhor equipamento para que o cliente não tenha gastos desnecessários”, explica Luiz. Além disso, a eficácia do equipamento é maior quando a instalação é feita por um indivíduo qualificado.