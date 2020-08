Lava Jato: Secretário dos Transportes de SP é preso nesta quinta (6)

Na manhã desta quinta-feira (6), o secretário estadual de Transporte Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy, foi preso em uma operação da Lava Jato. A operação aponta fraudes em contratos da área de saúde quando Baldy era deputado federal e ministro das Cidades durante o governo do ex-presidente Michel Temer (MDB).

Além do secretário, a Polícia Federal também prendeu o pesquisador da Fiocruz, Guilherme Franco Netto, por participar do mesmo esquema de desvio na saúde. As prisões são temporárias, mas podem ser prorrogadas.

Além de corrupção, o Ministério Público Federal (MPF) investiga possíveis crimes de lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa ocorridas entre os anos de 2017 e 2018.

Segundo o MPF, Baldy usou sua influência para intermediar contratos na área da saúde em troca de um percentual. Na apreensão do secretário, a Polícia Federal encontrou R$ 90 milhões em espécie dentro de um cofre no endereço ligado ao Baldy, em Brasília.

Os agentes da PF também cumprem 11 mandados de busca e apreensão. Há ordens judiciais sendo cumpridas em Petrópolis (RJ), São José do Rio Preto (SP), Goiânia e Brasília.

Pelo Twitter, o governador João Doria (PSDB) se manifestou declarando que as acusações contra o secretário não tem relação com a gestão estadual:

“As acusações contra Alexandre Baldy não têm relação com a atual gestão no Governo de SP. Portanto, não há nenhuma implicação na sua atuação na Secretaria de Transportes Metropolitanos. Tenho confiança de que Baldy saberá esclarecer os acontecimentos e colaborar com a Justiça”.

Foto: Agência Câmara