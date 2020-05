Lei de créditos para micro e pequena empresas é publicado hoje (19)

Nesta terça-feira (19), o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) sancionou a lei que cria uma linha de crédito para micro e pequena empresas durante a pandemia do coronavírus (Covid-19). A linha de crédito oferecerá até 30% da receita bruta anual da empresa, calculada com base no ano de 2019.

Segundo o texto da lei, o projeto vai conceder, ao todo, R$ 15,9 bilhões em crédito. Com nome de Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), o montante máximo do benefício será:

R$ 108 mil para microempresas; e

R$ 1,4 milhão para pequenas empresas.

Como a lei foi aprovado com alguns vetos, o projeto voltará à Câmara Federal para ser analisado. Caso tenha a maioria, os parlamentares poderão derrubar os vetos presidenciais.

Todas as instituições financeiras públicas e privadas (autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil) poderão participar do programa. O prazo de pagamento é de 36 meses e o juros anual será igual a da taxa Selic, que atualmente é de 3% (a mais baixa da história).

O crédito deverá ser usado, exclusivamente, para atividade empresarial nas suas diversas dimensões e poderão ser utilizados para investimentos e para capital de giro isolado e associado. A distribuição de lucros e dividendos entre os sócios é proibida.