Lei que cria o Polo Cultural, Gastronômico e Turístico do Largo da Matriz da Freguesia do Ó é sancionada

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sancionou a Lei nº 17.652/2021, que autoriza a criação do Polo Cultural, Gastronômico e Turístico do Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó. O ato de sanção aconteceu na tarde da última terça-feira (08), no auditório da Prefeitura. O PL é de autoria da vereadora Sandra Santana (PSDB).

A nova legislação atende demandas de comerciantes e moradores da região, localizada na Zona Norte, para promover o desenvolvimento econômico por meio de atividades de capacitação profissional nas áreas de cultura, gastronomia e turismo, visando a inclusão social e fomentando a economia local.

“Ficamos felizes com o reconhecimento do potencial turístico deste polo que já é referência para milhares de paulistanos e turistas”, enfatiza a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SMDET), Aline Cardoso. “Com a nova legislação, que ainda será regulamentada, vamos atrair investimentos e promover capacitação profissional na região por meio de programas da própria Secretaria em parceria com a Ade Sampa, Fundação Paulistana e outros parceiros”, complementa.

Serão realizados projetos direcionados à economia criativa, fomentando o artesanato, a gastronomia e o turismo de forma que promovam a sustentabilidade do polo e seu entorno. Os empreendedores da região que participarem do projeto receberão o selo “Amigo da Freguesia do Ó”, que resultará em prioridade na participação de eventos de rua organizados pelo polo.

“Com esta medida, vamos colocar a Freguesia do Ó no mapa turístico da cidade de São Paulo e incentivar a retomada econômica na região por este viés, valorizando a tradição gastronômica da área e as atividades de convivência que resultam em mais oportunidades de emprego e renda”, finaliza a secretária da SMDET.