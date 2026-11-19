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Foto: Reprodução/getty images

A Zona Norte de São Paulo receberá neste domingo (22), às 10h, uma visita ilustre do esporte mundial. O ex-campeão mundial de boxe Mike Tyson estará no Centro Olímpico Thomaz Mazzoni, na Vila Maria, para conhecer as instalações esportivas e os projetos sociais de lutas desenvolvidos pelo tradicional equipamento público.

A visita marca as comemorações dos 40 anos da conquista do primeiro título mundial de Tyson, um dos maiores nomes da história do boxe. Conhecido pela força, velocidade e agressividade nos ringues, o norte-americano tornou-se o campeão mundial dos pesos-pesados mais jovem da história ao conquistar o cinturão aos 20 anos de idade, transformando-se em um dos atletas mais populares e influentes do esporte.

Durante o encontro, Tyson conhecerá de perto as atividades oferecidas pelo Centro Olímpico Thomaz Mazzoni, espaço que há décadas desempenha papel fundamental na formação esportiva de crianças, jovens e atletas de alto rendimento na capital paulista. Localizado na Praça Presidente Jânio da Silva Quadros, 150, na Vila Maria, o centro é referência em modalidades olímpicas e projetos de inclusão social por meio do esporte.

Além da presença de Mike Tyson, o evento contará com outras personalidades que marcaram gerações no universo das lutas, entre elas o tetracampeão mundial Acelino “Popó” Freitas e o renomado treinador Mestre Rafael Cordeiro, proporcionando um encontro histórico para fãs, atletas e praticantes do esporte.

A visita reforça a importância do esporte como ferramenta de transformação social e coloca o Centro Olímpico Thomaz Mazzoni no centro das atenções do cenário esportivo nacional e internacional.

Foto: Reprodução do Instagram CE Thomaz Mazzoni

Serviço:

Centro Olímpico Thomaz Mazzoni

Praça Presidente Jânio da Silva Quadros, 150, na Vila Maria

Data: 22 de novembro

Horário: às 10h

Evento gratuito e aberto ao público

www.instagram.com/cethomazmazzoni