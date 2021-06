Livros de negócios são opção interessante e de baixo custo para quem busca empreender ou se aprimorar na carreira durante a pandemia

Já parou para pensar que os livros de negócios podem ser uma alternativa para escapar das dificuldades e prejuízos trazidos pela pandemia? Isso é possível, por meio de obras que abordem temas de carreira, gestão e empreendedorismo. Com a crise econômica por conta da pandemia, a alternativa de muitos brasileiros tem sido se reinventar nos negócios e buscar mais conhecimento e aperfeiçoamento profissional.

Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que 1,3 milhão de empresas brasileiras suspenderam as atividades ou encerraram as operações durante a pandemia. Os dados mostram que, com o fechamento de diversos setores, houve um aumento significativos dos índices de desemprego no País. Com isso, muitos brasileiros resolveram abrir o seu próprio negócio ou reinventar suas carreiras, e os livros de negócios são uma das melhores ferramentas de aprendizado acelerado para o desenvolvimento de habilidades, ferramentas e estratégias para alcançar resultados consistentes em suas empresas e carreiras.

Eduardo Villela, book advisor e profissional com mais de 16 anos de experiência no mercado editorial acredita que “para aqueles profissionais que estão buscando qualificação, atualização e novos aprendizados de forma prática e ágil para melhorar os resultados de suas empresas, os livros de negócios são uma opção certeira.”.

Nessa perspectiva, o especialista preparou uma seleção de títulos que podem auxiliar neste processo de aprendizado e qualificação por meio da leitura:

• Scaling Up: Escalando seu Negócio – o livro traz uma metodologia muito útil para acelerar o crescimento das empresas. Ele mostra como pessoas, estratégia, execução e caixa devem ser geridos de forma integrada para a geração de resultados excepcionais.;

• O mapa do seu negócio: como empreender no rumo certo- os autores Emerson Vieira e Alessandro Paes mostram de forma simples e prática o passo a passo para quem deseja criar sua própria empresa. É uma leitura imperdível para quem precisa saber os fundamentos de empreendedorismo;

• Obrigada pelo Marketing: um guia completo de como encantar pessoas e gerar negócios utilizando o marketing de conteúdo – neste livro, o autor Vitor Peçanha apresenta como o Marketing de Conteúdo é uma das melhores estratégias de marketing digital e tem se tornado essencial em todas as empresas. Por meio de linguagem de fácil compreensão, ele indica todas as etapas para você obter novos clientes e engajar sua audiência com seu trabalho, produtos e serviços por meio da produção e publicação de postagens em redes sociais e blogues;

• Carreira sustentável: como enfrentar as transições de carreira e ter trabalho e renda dos 18 aos 81 anos – este livro é fundamental para todos que querem se manter competitivos no mercado de trabalho. Você verá como cuidar com inteligência e eficácia de sua carreira, para que nunca lhe falte trabalho.

“Nos tempos em que estamos vivendo, os livros têm um papel fundamental para ampliar as nossas habilidades técnicas (hard skills) e comportamentais (soft skills). Ele é uma das ferramentas mais baratas e acessíveis para quem deseja se qualificar para ter um melhor desempenho profissional”, conclui Eduardo.