Livros infantojuvenis para desenvolver a consciência ambiental

As crianças com que você convive conhecem a importância dos impactos ambientais na nossa sociedade? O Brasil, por exemplo, é um dos países com maior biodiversidade do mundo, com vários biomas e espécies de fauna e flora a perder de vista. Falar de preservação ambiental desde cedo é fundamental para tornar as próximas gerações mais conscientes e responsáveis, despertando nas crianças o respeito à outras espécies e ao entorno como parte do que somos.

Para lembrar a importância do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a editora SM Educação separou seis livros infantojuvenis de literatura, que podem contribuir para discussões e reflexões sobre o tema em casa ou na escola, em âmbito nacional ou internacional. Confira.

Um Passeio na Floresta Amazônica – Laurie Krebs

Três crianças curiosas passeiam na Amazônia e descobrem as maravilhas da maior floresta tropical do planeta. Do raiar do sol ao cair da noite, deparam com criaturas exóticas como bichos-preguiça, botos cor-de-rosa, borboletas-azuis, jacarés, rãs multicoloridas, saúvas, onças-pintadas, répteis e pássaros de todo tipo.

Plantando As Árvores do Quênia – Claire A. Nivola

O livro narra a história da primeira mulher africana a receber o Nobel da Paz.

A ambientalista queniana Wangari Maathai, fundadora do movimento Cinturão Verde, ganhou o prêmio em 2004 por sua contribuição ao desenvolvimento sustentável, à democracia e à paz. Ela começou com poucas mudas e conseguiu mobilizar toda a população a plantar mais de 30 milhões de árvores no Quênia. A autora e ilustradora americana Claire A. Nivola conta os principais momentos dessa história: a forte ligação de Wangari com a natureza, o choque ao retornar a seu país depois de passar cinco anos estudando nos Estados Unidos e o desejo e a luta para mudar a vida precária de sua comunidade.

Bichos Da Terra Dos Bichos – Africanos – Lalau e Laurabeatriz

Bichos para todo gosto, de várias formas, cores e tamanhos, apresentados em divertidos poemas e belas ilustrações. O livro fala sobre geografia, fauna e flora da África; traz ilustração do mapa-múndi, com destaque para o continente africano e seleção de sites sobre organizações de proteção animal e parques nacionais.

Bichos De Um Lugar Magico – Australianos – Lalau e Laurabeatriz

O livro apresenta os bichos australianos de maneira inusitada, por meio de divertidos poemas e belas ilustrações. Contém texto introdutório sobre geografia, fauna e flora da Austrália; ilustração do mapa-múndi, com destaque para o país; e seleção de sites sobre organizações de proteção animal e parques nacionais.

A Bruxa Da Montanha – Gloria Cecilia Diaz

O livro fala da bruxa Alina, que mora na bela Montanha Menor, anda furiosa com as árvores, que a atrapalham na hora de aterrissar com sua vassoura. Por isso, ela decide derrubar os obstáculos para construir uma pista de pouso, sem pensar no impacto que essa decisão terá na natureza e na vida dos outros habitantes do lugar.

Papai Esteve Na Floresta – Gusti

Na floresta onde o pai de Theo esteve existem árvores tão grandes e grossas que seria preciso todas as crianças da classe para abraçar apenas uma delas. Nas profundezas da Amazônia Equatoriana, onde vive boa parte do povo Záparo e a imponente harpia – ave de rapina que devora macacos -, tudo é bem diferente do que o garoto da cidade está acostumado a ver em seu dia a dia. Um diário divertido com as impressões de uma criança a partir dos relatos de viagem de seu pai.