Mães montam grupo para reaproveitar materiais escolares

Após as festas de fim de ano muitos pais se deparam com uma “surpresa” indesejada: As contas. Janeiro é o mês que as famílias têm para pagar seus impostos de veículos, imóveis ou seguros, isso sem contar os materiais didáticos. Não é a toa que, para muitos pais, a volta às aulas é sinônimo de dor de cabeça.

Mas como pra tudo na vida se dá um jeito, para economizar ou para desapegar, muitas mães e pais montaram grupos que estão reaproveitando materiais escolares que vão desde livros didáticos até uniformes, isso é o que conta a Ana Lucia Simões Scarpino, mãe de dois adolescentes que estudam em colégios particulares.

Segundo Scarpino, todo o ano “A gente [mães de alunos do colégio] faz nossa lista [de materiais escolares usados]. Eu entro no grupo de mães do colégio e a gente vê o que dá para ser doado”. Graças a essa mobilização, Scarpino revela que no “ano passado eu consegui todos os livros do Leonardo [seu filho] pelo grupo”.

Além de fazer a doação ou troca dos materiais escolares, os membros do grupo que a Scarpino faz parte definiram que as mães poderiam vender os produtos didáticos a preço acessíveis, o que pode gerar, ao invés de mais uma despesa de começo de ano, uma fonte de renda para a família.