Maio Amarelo 2021 terá webinars, campanha digital e ações voltadas à educação de trânsito

O mês de maio marca o movimento internacional em prol da segurança viária. Desde 2017, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT), realiza ações presenciais e on-line de conscientização e de educação no trânsito no Movimento Maio Amarelo.

Em decorrência da pandemia de covid-19, as ações do Maio Amarelo de 2021 serão prioritariamente digitais.

O destaque dentre os eventos programados é a série de quatro webinars em conjunto com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global, por meio da Vital Strategies. O impacto da pandemia na mobilidade de grandes cidades, a mobilidade ativa, as áreas 30 km/h e as questões de gênero e de segurança relacionadas ao transporte serão os temas discutidos em quatro painéis. A cada quarta-feira um tema específico será abordado com a participação de convidados especiais.

No ambiente digital, peças com imagens e mensagens alusivas ao cuidado com o próximo e à preservação da segurança de todos serão publicadas nos perfis oficiais da SMT, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e da São Paulo Transporte (SPTrans).

Pelas ruas da cidade, a CET vai colocar mensagens relacionadas à segurança viária e de prevenção à covid-19 durante a pandemia por meio de painéis móveis de mensagens variáveis e faixas de vinil. E nos terminais de ônibus a SPTrans afixará banners, cartazes e veiculará mensagens sonoras que vão abordar esses mesmos temas.

Webinar Internacional

A série de webinars “Ruas mais seguras e acessíveis: Os novos rumos da mobilidade” tem como objetivo promover o debate sobre questões relevantes ligadas à mobilidade urbana, contando com a participação de autoridades internacionais no assunto. Os webinars ocorrerão em todas as quartas-feiras de maio, sempre a partir das 10h, com 1h30 de duração.

O impacto da pandemia sobre a mobilidade e os transportes nas cidades de São Paulo, Buenos Aires e Bogotá é o tema do no primeiro painel. O secretário de Mobilidade e Transportes de São Paulo, Levi dos Santos Oliveira, o secretário de Transportes de Bogotá, Nicolás Estupiñán, e a subsecretária de Transportes de Buenos Aires, Lucila Capelli, apresentarão suas perspectivas e experiências sobre o tema.

O segundo encontro abordará a mobilidade ativa como instrumento de compartilhamento do espaço urbano e prevenção de doenças, com representantes do World Resources Institute (WRI, na sigla em inglês) e da Global Designing Cities Initiative da National Association of Cities Transportation Officials, dos EUA, (NACTO/GDCI, também na sigla em inglês), além de representantes da Prefeitura de São Paulo.

As chamadas Áreas 30 ou de Trânsito Calmo será o foco do terceiro webinar da série, realizado durante a semana de Segurança no Trânsito das Organizações das Nações Unidas (ONU), que defende limites de 30 km/h como norma em vias onde há grande circulação de pessoas e de carros. Os convidados do painel são integrantes da OPAS/OMS, Banco Mundial, WRI e da Prefeitura de São Paulo.

No último painel, o assunto é “Gênero, segurança e mobilidade” e a conversa será entre a secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Silvia Grecco, representantes do Banco Mundial, da ONG Think Olga e da gestão municipal.

Para acessar a programação completa e mais informações sobre o webinar clique aqui: www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/

Campanha digital

A partir do dia 1º de maio, nos sites e perfis oficiais da Secretaria de Mobilidade e Transportes (SMT), que engloba o Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV) e o Departamento de Transportes Públicos (DTP), e das empresas vinculadas à pasta, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a São Paulo Transporte (SPTrans), entra no ar uma campanha voltada a educar e conscientizar sobre atitudes que podem preservar vidas.

Com o slogan do Maio Amarelo 2021 da Prefeitura de São Paulo, “Respeito e cuidado salvam vidas”, as peças e mensagens farão alusão à medidas que podem fazer a diferença entre a vida e a morte, seja em ruas e avenidas ou em uma situação de pandemia, como a que estamos atravessando. O foco é no incentivo à adoção de posturas e práticas que protejam aqueles que compartilham os espaços conosco. Sempre com foco nos mais vulneráveis.

Painéis de mensagens variáveis e faixas com mensagens educativas

A CET utilizará seus painéis móveis de mensagens variáveis para disseminar entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres as mensagens em prol da segurança no trânsito e nos espaços públicos. Os painéis serão colocados em pontos estratégicos do viário da cidade para atingir o maior número de pessoas.

As vias que registraram o maior número de fatalidades dentre as ruas e avenidas da capital receberão faixas comunicando os condutores sobre esse fato. A ideia é demonstrar que a realidade do trânsito faz parte da vida de todos nós e que a responsabilidade pelo cuidado dos mais vulneráveis deve ser compartilhada.

Ações em terminais de ônibus

A SPTrans vai trazer uma edição especial do Jornal do Ônibus entre os dias 5 e 16 de maio para chamar a atenção dos passageiros do transporte coletivo sobre segurança viária. Todos os ônibus terão afixado o Jornal do Ônibus especial com o tema da campanha: “Maio Amarelo 20/21 – Respeito e Cuidado salvam vidas”.

A partir do dia 1º, todos os terminais de ônibus da cidade terão mensagens sonoras com informação e orientação sobre segurança, além de cartazes que serão afixados a partir do dia 4. Na segunda-feira (3) os terminais de ônibus Parque Dom Pedro, Santo Amaro, Vila Nova Cachoeirinha, Sacomã e Campo Limpo receberão faixas sobre educação e segurança.