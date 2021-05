Maio Amarelo: frota de ônibus municipal conta com adesivos indicativos de pontos cegos

Durante todo o mês, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT), a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a São Paulo Transporte (SPTrans) promovem ações de conscientização e de educação no trânsito no Movimento Maio Amarelo. Entre os temas trabalhados está a prevenção de acidentes de trânsito.

As ações para garantir segurança viária são constantes e incluem diversas frentes. A frota de ônibus municipais da cidade de São Paulo, gerenciada pela SPTrans, possui adesivos indicativos afixados em áreas onde o motorista não possui plena visibilidade, chamados de “pontos cegos”. O objetivo é chamar a atenção de pedestres, ciclistas e motociclistas para essas áreas do veículo em que o motorista não consegue perceber sua presença, a fim de evitar que aconteçam acidentes no trânsito.

A identificação desta área é de extrema importância nos veículos como ônibus, pois há áreas que escapam da visão do motorista mesmo com os espelhos retrovisores, em virtude do seu comprimento. Os adesivos, instalados principalmente nas laterais, alertam as pessoas mais vulneráveis na circulação viária, sobretudo durante as manobras do veículo ou ao virar uma esquina, por exemplo.

Os adesivos começaram a ser instalados em novembro de 2019, quando foi apresentada a nova identidade visual dos ônibus de São Paulo. A preocupação com a segurança foi registrada de forma efetiva com a aplicação desses adesivos nos “pontos cegos”. Além disso, foram considerados na nova identidade, elementos e informações relevantes aos usuários, representados em um desenho que remete à modernidade, leveza e simplicidade.