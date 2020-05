Maio Amarelo: Governo lança campanha de cuidados no trânsito

Mesmo com a prática de quarentena na maioria das cidades do Brasil em razão novo coronavírus (Covid-19), o governo federal lançou a campanha Maio Amarelo que trata da proteção e cuidados no trânsito. Diferente de outros anos, a campanha será totalmente digital com o tema “Perceba o risco, proteja a vida”.

Por conta desta nova realidade, a campanha será voltada para caminhoneiros, taxistas, motoristas de aplicativo, motociclistas e ciclistas entregadores e também de profissionais de saúde como médicos e enfermeiros.

Segundo dados do governo federal, o número de mortes no trânsito são de 35 mil por ano, o que representa uma vítima a cada 1h. No entanto, em razão da prática de isolamento social, o número de fatalidades caíram de 8.251 em 2019 para 6.070 em 2020, em comparação ao mesmo período.

Mesmo com menos motoristas nas ruas, de 11 de março a 26 de abril foram contabilizados 552 óbitos nas estradas federais brasileiras, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Esse número representa uma queda de apenas 3% do que foi registrado no ano passado.

Confira como será a campanha Maio Amarelo de 2020:

Redes sociais – A campanha será realizada por meio das redes sociais de diferentes órgãos do poder público. Ações presenciais só ocorrerão a partir de setembro.

Maio Amarelo Kids – Foi lançado um aplicativo chamado de Maio Amarelo Kids, que visa auxiliar crianças na educação de trânsito. O jogo está disponível gratuitamente nas lojas da App Store e Google Play para crianças de 7 a 14 anos.

Doação de sangue – Outra ação promovida pelo Maio Amarelo é a Campanha de Doação de Sangue, que será realizada com o objetivo de contribuir com o aumento do estoque de sangue no país.

Foco da campanha – A campanha do Maio Amarelo é focada na conscientização para redução de acidentes de trânsito e visa chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos.

Trânsito em São Paulo

No inicio deste ano o Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito no Estado de São Paulo) havia divulgado seu balanço no mês de dezembro de 2019, no qual registrava que as fatalidades de ciclistas no trânsito havia saltado de 22 para 36, um aumento 61%.

No entanto, os novos dados do Infosiga SP, mostram uma queda significativa nos acidentes de trânsito após o início da quarentena. Entre os dias 24 e 31 de março, a queda nas fatalidades foi de 31,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram registradas 68 mortes este ano contra 99 em 2019.

Confira os registros de fatalidades no trânsito no mês de março:

Moto: de 40 em 2019 para 31 óbitos em 2020

Pedestre: de 16 em 2019 para 14 óbitos em 2020

Carro: de 25 em 2019 para 14 óbitos em 2020

Ciclistas: de 8 em 2019 para 7 óbitos em 2020

A região metropolitana da Capital registrou 23 fatalidades entre os dias 24 e 31 de março deste ano, contra 33 no mesmo período de 2019, uma redução de 30,3%.

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil