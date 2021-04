Mais cinco miniusinas de oxigênio serão entregues à rede municipal nesta semana

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) irá entregar cinco novas miniusinas geradoras de oxigênio até a próxima sexta-feira (30/04). Os equipamentos serão implementados nas seguintes unidades hospitalares na Zona Sul: Hospital Dia Flávio Gianotti, Hospital Dia Campo Limpo, Hospital Dia M’Boi Mirim I e Hospital Dia Cidade Ademar, e na Zona Leste, no Hospital Dia Tito Lopes.

Na última semana, duas novas miniusinas geradoras de oxigênio foram entregues à rede municipal de saúde, uma no Hospital Dia M’Boi Mirim II e outra no Hospital Central Sorocabana. Outras duas já estão em funcionamento no Hospital Municipal Capela do Socorro e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jabaquara, inaugurada na última terça-feira (20).

As duas primeiras unidades entregues (Hospital Capela do Socorro e UPA Jabaquara) têm capacidade de gerar 29m³ de oxigênio por hora cada uma. Isso significa que cada uma delas gera 696m³ do gás por dia. As unidades entregues na semana passada terão capacidade para 20m³ e 29m³ de oxigênio por hora (no M’Boi Mirim II e Hospital Sorocabana, respectivamente), o equivalente a 1.176m³ por dia, juntas.

Quando uma miniusina é entregue, ela passa por um processo de instalação e início de produção que dura, em média, três dias. Assim, os equipamentos do Hospital M’Boi Mirim II e do Hospital Sorocabana, entregues, respectivamente, na última quinta-feira (22) e no último sábado (24), devem entrar em funcionamento até quarta-feira (28).

A cidade de São Paulo ganhará, ao todo, 19 equipamentos que, somados, terão capacidade para produzir 9.000m³ do gás por dia, o equivalente a 900 cilindros. Essa quantidade será suficiente para abastecer 596 leitos de enfermaria e 211 de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

As próximas unidades de saúde que devem receber uma miniusina geradora de oxigênio são: UPA Vila Mariana, Hospital Dia São Mateus, Assistência Médica Ambulatorial (AMA) José Pires, Hospital Dia Mooca, Hospital Dia Butantã, Hospital Dia Lapa, Hospital Dia Vila Guilherme, Hospital Dia Brasilândia e Hospital Dia Sapopemba. Uma miniusina ainda terá o local de instalação definido. As entregas serão feitas gradualmente.