Mais de 1 milhão de empresas fecham na 1º quinzena de junho, diz IBGE

Somente nos primeiros 15 dias de junho foram fechadas 1.3 milhão de empresas no Brasil, segundo relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Deste total, cerca de 40% (522,7 mil) fecharam as portas em razão da pandemia do coronavírus (covid-19).

O relatório do IBGE divulgado nesta quinta-feira (16) aponta que a esmagadora maioria das empresas fechadas eram de pequeno porte, confira:

Empresas de pequeno porte: 518,4 mil (99,2%) – até 49 empregados;

Empresas de porte intermediário: 4,1 mil (0,8%) – de 50 a 499 empregados; e

Empresas de grande porte: 110 (0%) – mais de 500 empregados.

Além desses dados, o relatório aponta quais fora os setores mais que tiveram maior prejuízo, resultando no encerramento das atividades. O resultado aponta que, somadas, as áreas de serviço e comércio registram cerca de 85% do total, confira:

258,5 mil (49,5%) eram do setor de serviços

192 mil (36,7%) eram do comércio

38,4 mil (7,4%) eram da construção civil

33,7 mil (6,4%) eram da indústria

Cerca de 70%

Pelo relatório do IBGE, cerca de 7 a cada 10 empresas tiveram algum prejuízo em relação ao seu negócio. O resultado chama atenção, pois esse percentual se repete em diversos temas, confira:

70% das empresas tiveram um impacto negativo com a pandemia;

Em comparação com a primeira quinzena de março deste ano, um pouco antes do inicio da pandemia no Brasil, a primeira quinzena de junho foi pior para 70,2% das empresas.

63% das companhias tiveram dificuldade de fabricar produtos ou atender clientes;

O recuo nas vendas foi sinalizado por 73,1% das empresas de construção, 71,9% de serviços, 70,8% de comércio e 65,3% da indústria.

Justiça nega suspensão de impostas na pandemia

Em São Paulo, centenas de empresas entraram com um mandado de segurança na Justiça pedindo a suspensão no pagamento do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços). O pedido tem o objetivo afrouxar a cobrança de impostos das empresas durante o período da pandemia.

Até o momento, dos 352 pedidos analisados, apenas cinco foram permitidas a suspensão do pagamento. As informações são de Rogério Gentile, colunista do UOL.

A justificativa da gestão estadual é que, casos tivesse aceitado a suspensão do pagamento, os cofres públicos teriam menos dinheiros para investir na manutenção de “atividades essenciais, sobretudo em um momento em que houve grande aumento nos gastos com a saúde pública”.

Vereadores aprovam socorro às bares, restaurantes e ambulantes

Na última quarta-feira (15), a Câmara Municipal aprovou, em votação unânime, a proposta de prorrogar o pagamento da TPUs (Termos de Permissão de Uso). A taxa é paga por bares e restaurantes pela colocação de mesas em calçadas. A proposta seguirá para sanção do prefeito Bruno Covas.

O objetivo é prorrogar a validade dos TPUs por 12 meses para garantir que todos os comerciantes e empreendedores que pagaram a taxa neste ano, mas tiveram de suspender suas atividades, sejam isentos em 2021.

Outro ponto do PL protege o empresário e pessoa física de serem excluídos dos programas municipais de parcelamento de dívidas, tais como o PPI (Programa de Parcelamento Incentivado) e o PRD (Programa de Regularização de Débitos), caso não ocorra o pagamento.