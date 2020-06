Mais de 1 milhão de paulistanos podem ter sido infectados pela covid-19, aponta Prefeitura

A Prefeitura apresentou nesta terça-feira (23) uma pesquisa na qual aponta o avanço do novo coronavírus (covid-19) na capital paulista. Segundo os primeiros dados do inquérito sorológico, 9,5% dos moradores de São Paulo podem ter sido infectados pelo vírus, o que representa 1,16 milhão de paulistanos.

A pesquisa foi realizada por meio de sorteios de 12 pessoas em cada uma das 472 Unidades Básicas de Saúde (UBS), totalizando 5.664 testes realizados. O grau de confiabilidade do teste (coleta de sangue) é de 99%, diferente dos testes rápidos, no qual a confiabilidade é, no máximo, de 66%. A margem de erro é de 1,7%.

Segundo o secretário Municipal de Saúde, Edson Aparecido, o inquérito será feito em cinco fases. “Essa fase que estamos apresentando hoje é a fase zero. Teremos mais quatro fases a cada 15 dias com o mesmo número de pessoas sorteadas”, explicou.

Contaminação por região

O inquérito aponta que a contaminação do coronavírus na zona norte atingiu 8,4 dos moradores da região. O número está abaixo da média da cidade. de acordo com o mapeamento da gestão municipal, os índices de prevalência da infecção do vírus na cidade é:

Leste: 12,5%

Centro/Oeste: 10,7%

Norte: 8,4

Sudeste: 8,2%

Sul: 7,5%

Total na cidade: 9,5%

Essa pesquisa é semelhante ao que ocorreu nos países da Espanha, Itália e França. De acordo com o secretário Edson Aparecido: “Na França os resultados apontaram 4% de prevalência e Espanha e Itália registraram 5%. O que mostra que a cidade de São Paulo tem quase o dobro de prevalência em relação a esses países pesquisados na Europa”, disse.

A partir do inquérito sorológico também será possível identificar a real letalidade da doença.

Foto: Gerd Altmann / Pixabay