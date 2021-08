Mais de 10 mil agasalhos e cobertores são distribuídos à população em situação de rua com as tendas da Operação Baixas Temperaturas

A ação de reforço da Prefeitura de São Paulo ao acolhimento de pessoas em situação de rua, que já vem sendo feito pela Operação Baixas Temperaturas, finalizou os quatro primeiros dias de funcionamento com um total geral de 10.077 cobertores e agasalhos distribuídos, além de 15.024 bebidas quentes e 14.907 sopas.

A operação de sábado também marcou o início do serviço de atendimento para animais de estimação da população em situação de rua. Neste primeiro dia foram realizados cerca de 25 atendimentos, entre gatos e cachorros que precisavam de atenção e cuidado, que receberam a aplicação de medicamentos, além de serem distribuídos petiscos e ração.

O atendimento veterinário é realizado na tenda da Praça da Sé, pela equipe da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (COSAP), instituída no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Os horários de atendimento dos próximos dias seguem a seguinte escala: domingo (01/08), até às 17h; e na segunda-feira (02/08), das 8h ao 12h, horário em que se encerra a ação de reforço.

A ação intersecretarial, organizada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) com a participação da sociedade civil e de organizações do terceiro setor, conta com cinco tendas montadas que realizam a distribuição de sopa, chá, chocolate quente, agasalhos e cobertores em diferentes regiões da capital. Além dos alimentos, a Secretaria de Mobilidade e Transportes (SMT) colocou sete ônibus extra e mais 15 Vans do Atende, além dos veículos já utilizados desde o fim de abril, para garantir o transporte de quem aceitar o abrigamento.

Em operação segue até segunda-feira (02/08), nos pontos escolhidos foram a Praça da Sé (região Central), Praça Princesa Isabel (Luz), Largo da Concórdia (Brás), Praça Floriano Peixoto (Santo Amaro) e Praça Miguel Dell’erba (Lapa).