Mais de 85 mil pessoas já passaram pelas barreiras sanitárias da capital

A Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) já monitorou e orientou mais de 85 mil pessoas nas barreiras sanitárias implementadas nos terminais de ônibus, no aeroporto de Congonhas e em terminais de carga. O prefeito Ricardo Nunes acompanhou os trabalhos na barreira sanitária do Terminal Rodoviário do Tietê, na manhã desta segunda-feira (14).

Segundo prefeito, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) trabalha em três grandes frentes: barreiras sanitárias, ampliação de leitos e vacinação da população. “A gente está cada vez mais aprimorando o atendimento, mas tem algo fundamental que é uma questão psicológica e cultural das pessoas chegarem em São Paulo, todas sendo abordadas com medição de temperatura e álcool em gel. A pandemia não acabou. É importante que as pessoas tenham essa sensação de preocupação. A cidade de São Paulo está preocupada”, explicou.

As equipes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) intensificaram as ações de prevenção da Sars-Cov-2 no município desde o último mês de maio, com atenção especial ao controle de entrada das novas variantes na cidade.

Nas rodoviárias, foram feitas ações com uma atenção especial para os ônibus vindos do Maranhão, Campos de Goytacazes, Juiz de Fora e Apucarana, até o dia 11 de junho.

Desde o início dos trabalhos, 797 ônibus foram abordados, com triagem, isolamento e monitoramento, além de ações educativas de prevenção. No total, foram detectados 65 passageiros sintomáticos, que foram encaminhados para a realização de exames. Após a triagem, avaliação e testagem, a amostra é encaminhada para sequenciamento genético, com aconselhamento de isolamento de 10 dias, a partir do início dos sintomas.

Em parceria com a Anvisa, também foram feitas ações no aeroporto de Congonhas, que resultaram na abordagem de passageiros de 315 voos.

Nos pedágios das rodovias, é feita a distribuição de uma cartilha com informações sobre sintomas e formas de prevenção e contenção da doença. A divulgação de informações em painéis eletrônicos nas rodovias de acesso ao município de São Paulo também faz parte da campanha.

Terminal Rodoviário do Tietê

Desde o dia 25 de maio até este domingo (13), no Terminal Rodoviário do Tietê, 147 ônibus foram abordados e 4.089 passageiros foram avaliados, com 18 sintomáticos respiratórios identificados pela equipe. Destes, oito realizaram exame RT-PCR e três pessoas, não residentes em São Paulo, apresentaram resultado positivo até o momento, nenhum para a cepa indiana. Os três estão sendo acompanhados pelo e-SUS.