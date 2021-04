Mais de mil empreendedores solicitam crédito do Desenvolve SP em menos de 24 horas

Mais de mil empresários já solicitaram o crédito disponibilizado pelo Desenvolve SP a partir desta segunda-feira (12). As solicitações, contabilizadas entre 00h e 17h, são, em maioria, do setor de comércio, com mais de um quarto do total de pedidos. Em seguida, restaurantes, bares, lanchonetes e similares somaram outras 237 solicitações. Na sequência estão academias de condicionamento físico, agências de viagem e hospedagens e salões de beleza.

O banco do Governo do Estado disponibilizou mais R$ 50 milhões para capital de giro na segunda linha de crédito emergencial com recursos próprios aberta em 2021. “Sabemos que estamos enfrentando o pior momento da pandemia e nosso trabalho é amparar o microempresário e preservar empregos”, afirma o Presidente do Desenvolve SP, Nelson de Souza.

Facilidades

Microempresas (faturamento anual até R$ 360 mil) dos segmentos de comércio (entre elas, academias e salões de beleza), turismo e cultura e economia criativa podem solicitar crédito para capital de giro com taxas de 1,0% ao mês acrescido da SELIC, prazo de 60 meses para pagar e carência de 12 meses. Excepcionalmente, o banco dispensa a obrigatoriedade da apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND) e débitos inscritos no Cadin Estadual durante a pandemia não serão considerados impeditivo para concessão de crédito.

Para auxiliar na obtenção de garantias, o Desenvolve SP oferece a opção do Fundo de Aval – FDA, fundo garantidor criado pelo Governo do Estado. O banco permite também o uso do faturamento de 2019 (pré-pandemia) na negociação do empréstimo, visando beneficiar o cliente. “Nós ouvimos e analisamos junto a representantes dos setores as suas principais dificuldades. As novas condições vão facilitar ainda mais o processo. Nossa expectativa é amparar quase 2 mil empresas com este

crédito”, afirma Nelson de Souza, Presidente da instituição.

Microempresários podem fazer a solicitação de forma 100% online no site www.desenvolvesp.com.br. Outros R$ 50 milhões serão oferecidos pelo Banco do Povo em microcrédito para capital de giro. Para conhecer as condições, clique aqui.

Microempresas

Segundo o estudo “Perfil das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte”, realizado pelo Sebrae em 2018, a região Sudeste do Brasil reúne o maior número de microempresas no país. O número representa 50% do total, com 1,2 milhões dessas empresas no estado de São Paulo (29,1% do total do país e 60% do total desta região). A maioria dos proprietários de microempresas e de empresas de pequeno porte tem o seu negócio em um estabelecimento comercial ou industrial (ME = 71% e EPP = 86%). Os que trabalham em casa representam 23% dos microempresários e 10% das pequenas empresas.