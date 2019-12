Mais Metrô na ZN: Governo de SP inicia estudo da Linha 19-Celeste

No inicio do mês de dezembro, sexta-feira (6/12), a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) emitiu a Ordem de Serviço para iniciar os estudos de Mapeamento de Cadastro de Interferências para a construção da Linha 19-Celeste. O novo ramal liga Bosque Maia (Guarulhos) ao Anhangabaú e contará com quatro estações na zona norte.

Com o estudo, será possível contratar uma empresa para iniciar o projeto básico já no próximo ano. Com o projeto finalizado, a próxima etapa é definir as fontes de recursos financeiros e contratar os Projetos Executivos, para, só assim, as obras iniciarem.

A linha 19-Celeste contará com 15 estações entre São Paulo e Guarulhos. As estações da zona norte ficarão na Vila Maria, Jardim Japão, Jardim Brasil e Jardim Julieta. A previsão do Governo de São Paulo é que as obras devam começar em 2021 e acabar por volta de 2025, com o custo de R$ 15 bilhões.

Baldeações

A Linha 19 deve realizar conexões com a linha 3-Vermelha do Metrô em Anhagabaú, 1-Azul em São Bento, 11-Coral da CPTM (Numa possível estação do Pari) e, futuramente, com a linha 2-Verde, isso quando esta estiver já conectada a estação Dutra. A demanda prevista é de 525 mil passageiros por dia.

Linha 19-Celeste

A nova linha ligará o centro da cidade com Guarulhos. Ela contará com 15 estações, sendo elas o Anhangabaú, São Bento, Pari, Silva Teles, Catumbi, Vila Maria, Curuçá, Jardim Japão, Jardim Brasil, Jardim Julieta, Itapegica, Dutra, Vila Augusta, Guarulhos e Bosque Maia.

Fonte: Diário do Transporte