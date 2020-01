Mais “polido”, Shadow Legend chegou para Playstation VR

Quase um ano depois do lançamento na Steam, VitruviusVR lança enfim Shadow Legend VR para Playstation. Melhorado, mas com problemas a corrigi-los, o material cria uma experiência mais suave e polida, em um jogo onde você interpreta um Grão-Mestre dos Cavaleiros Templários encarregado de salvar o mundo de um deus maligno e vingativo que não gosta da humanidade.

Para quem curte RPG, Shadow Legend é um prato cheio, pois é ambientado em um reino de fantasia. Você começa no castelo dos Cavaleiros Templários, onde é apresentado a elementos como ferraria, onde afia sua espada girando um rebolo, aprende a cozinhar e brincar com os animais.

Armas como arco e flecha são itens básicos na jogatina, mas temos à disposição desde um bastão de um mago, armas que disparam mini balas de canhão, entre outras oportunidades. E o uso do Playstation Move aprimora ainda mais a imersão no jogo, incluindo um esforço bastante considerável do estúdio que torna o combate corpo a corpo mais realista, capaz de desviar e bloquear ataques antes de dar golpes fatais.

O game amadureceu na versão VR, algo que dificilmente vemos por aí. Merece nota 10!

