Chuvas continuam causando alagamentos em diversos pontos da ZN

Não é a primeira vez e, provavelmente, não será a última que as chuvas de verão causaram alagamentos em diversos pontos da zona norte. Os bairros mais atingidos pelas inundações de quinta-feira (16) foram Jaçanã, Tucuruvi e Tremembé.

Logo quando as chuvas apertaram, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura de São Paulo, soltou um alerta sobre o risco de transbordamento do córrego Tremembé, na altura da rua Garabed Gananian, e do córrego Paciência, na altura da avenida Edu Chaves.

A zona norte foi a região mais castigada com a chuva. Segundo o CGE, a subprefeitura de Santana/Tucuruvi registrou 45,8 mm de água, perdendo apenas para Sé, com 47,2 mm. Na terceira posição ficou Tremembé, com 40,2 mm. Mooca e Freguesia do Ó fecharam o “Top 5” com 35 mm e 23,2 mm respectivamente.Segundo os Bombeiros, por conta das chuvas, houveram queda de 23 árvores e três desabamento/desmoronamento, sendo um deles da avenida Cel. Sezefredo Fagundes.

Faltou investimento?

Tanto o governo do Estado de São Paulo, como a Prefeitura gastaram menos dinheiro do que estava previsto para ações de combate às enchentes. A gestão do prefeito Covas usou 84% do valor previsto em obras anti-enchentes. Já o governador Dória gastou 60%.

Em nota, a Prefeitura destaca que com este valor conseguiu realizar ações “como limpeza de córregos, microdrenagem, limpeza e construção de piscinões e conservação de galerias”. Já o Governo de São Paulo comentou que “O valor orçado não significa que está disponível para investimento, uma vez que não prevê frustração de receitas e subestima despesas de custeio”. Por fim, destaca que o orçamento estadual elaborado pela atual gestão prevê o investimento de R$ 439,9 milhões, cerca de 20% a mais do que foi o de 2019.

Fotos dos alagamentos

Usuários encheram as redes sociais de fotos e vídeos denunciando o alagamento causado pela chuva. A água entrou em diversos imóveis, ultrapassando, facilmente, a marca de 1 metro de altura.

O bairro com mais registros foi o Tremembé. Dezenas de imagens foram compartilhadas em grupos de bairro e no próprio perfil dos usuários. Em um caso, a água chegou a entrar pela janela da cozinha de tão alta que estava a enchente.

Obras anti-enchente

No córrego do Tremembé está previsto a construção de seis reservatórios, sendo que dois já foram entregues. Já o córrego do Paciência está sendo canalizado, um trecho da obra foi entregue no começo de 2019 e está prevista a construção de um piscinão. Em entrevista ao Jornal SP Norte (23/08), o subprefeito de Jaçanã/Tremembé, Alexandre Pires, garantiu que após as obras não haverá mais alagamentos.

Histórico

O problema de alagamento causado pelos dois córregos da zona norte é bem comum para os moradores. Em abril deste ano a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Esmeralda Ramos foi invadia pela água devido às fortes chuvas.

Já as enchentes no córrego da Paciência diminuíram significativamente após as obras de canalização do córrego do trecho 1. No entanto, a canalização gerarou uma incerteza sobre o futuro das famílias. Isso porque, de acordo com a moradora Maria do Carmo Xavier (conhecida como Lia) a Prefeitura não esclareceu qual será o destino da população que mora perto do rio, causando certo pânico entre os moradores.

O que diz a Prefeitura?

A Prefeitura destaca que no mês de novembro de 2019 lançou o Plano de Chuvas de Verão 2019/2020. “A iniciativa está sendo desenvolvida com o funcionamento de cinco novos piscinões nas zonas Norte, Sul e Oeste, além de ações preventivas e emergenciais para intensificar a coleta domiciliar, limpeza de túneis e ramais durante o período das chuvas, assim como alertas eletrônicos para a população”.

Em nota, a gestão municipal destaca que foram concluídas as obras dos piscinões Tremembé R1 e Tremembé R3 e que em fevereiro deste ano inicia a construção do R5, restando assim a construção de outros três reservatórios. Em relação ao córrego Paciência, a gestão destaca que um dos trechos foi finalizado em fevereiro de 2019 e os trabalhos seguem em execução.

Ações de limpeza das subprefeituras – Foto: Ascom/Subprefeitura Jaçanã/Tremembé

Subprefeituras da Zona Norte

Segundo dados da Prefeitura, ao longo de 2019, as subprefeituras da zona norte realizaram:

Subprefeitura Santana/Tucuruvi

Reformou 426 metros de galerias e 589 bocas de lobo e poços de vistoria, inclusive com troca de tampas;

Limpou 223.610 m² de margens dos córregos, 23.674 metros de extensão de galerias e ramais e 3.011 bocas de lobo e poços de vistoria;

Retirou 754 toneladas de detritos.

Subprefeitura Jaçanã/Tremembé

Reformou 329 metros de galerias e 1.242 bocas de lobo e poços de vistoria, inclusive com troca de tampas;

Limpou 478.066 m² de margens dos córregos, 2.483 metros de extensão de galerias e ramais e 610 bocas de lobo e poços de vistoria;

Retirou 468 toneladas de detritos.

Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme

Reformou 198 metros de galerias e 727 bocas de lobo e poços de vistoria, inclusive com trocas de tampas;

Limpou 281.036 m² de margens de córregos, 37,686 metros de extensão de galerias e ramais, além de 3.562 bocas de lobo e poços de vistoria;

Retirou 2,2 toneladas de detritos.

Foto: Reprodução / Facebook