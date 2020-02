Major Paulo César “PC” é homenageado em evento do North Premium Club

Nesta semana mais um grande evento do North Premium Club, tendo como presidente da confraria o Coronel Velozo, se reuniram na última quinta-feira (13/02) para comemorar o aniversário de seu associado e fundador, Major Paulo César, apelidado carinhosamente pelo amigos de “Major PC” O encontro mais uma vez foi realizado no Loirão, tradicional bar da Zona Norte, localizado na Rua Lucas de Freitas Azevedo, 47, e desta vez com a presença maciça de associados, amigos pessoais e de carreira na PM, com mais de 150 pessoas presentes. Dentre os presentes vale destacar, o senador Major Olimpio (PSL), que veio abraçar o amigo de corporação, e também seu assessor pessoal. O Senador disse que tem um enorme respeito e consideração pelo Major PC, não só pelo companheiro nos tempos de Polícia Militar, mas também como assessor, que está sempre ao seu lado. ” PC é uma grande e verdadeiro amigo” finaliza o senador

Várias autoridades, empresários e também a presença do Coronel PM Marcelo Vieira Salles, atual Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, esteve presente ao evento.

Amigos do Major, fizeram uma surpresa, afixando um painel no evento com fotos antigas de sua família e do tempo em que estava na ativa da Polícia Militar, e que o deixou bastante emocionado.

Não faltou a tradicional galinhada, oferecida pelo Loirão Bar e preparada pelo Chefe Kenedy, além de música ao vivo para acalorar a festa..

Coronel Velozo, presidente do clube parabenizou o amigo Major PC, e afirmou, que tem pelo Major uma grande respeito e aliado, principalmente nos trabalhos que o coronel Velozo está prestando para a comunidade. ” O Major PC tem me apoiado e está ajudando nos trabalhos que estou desenvolvendo para atender os anseios da população da Zona Norte. Sem dúvida é uma pessoa que merece nossa consideração, pois está sempre de braços abertos quando precisamos” conclui o Coronel Velozo.

Sobre o North Premium Club

O North Premium Club foi idealizado com o objetivo de reunir amigos, já que a vida atribulada das pessoas, muitas vezes, impedem momentos de descontração e confraternização. Com isso, esse grupo combinou que toda última quinta-feira do mês se encontrem para papear, apreciarem seus drinks e bebidas preferidas e saborear uma bela paella. Dentre os amigos participantes do North Premium Club, todos da Zona Norte, seja como morador ou empreendedor em nossa região, são políticos, agentes públicos, policiais civis e militares e empresários.