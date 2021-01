Manaus recebe 28 respiradores desenvolvidos pela USP

Manaus recebeu já recebeu 28 respiradores desenvolvidos por um grupo de engenheiros da Escola Politécnica (Poli) da Universidade de São Paulo (USP) em parceria com a Marinha do Brasil.

O estado vive um colapso no sistema de saúde pública e com falta de oxigênio para pacientes internados com Covid-19.

O governo de São Paulo havia anunciado o envio de 40 desses equipamentos para Manaus.

Os 12 restantes deverão ser entregues após a fabricação. A previsão é que, até esta quinta-feira (21), equipes de dez hospitais recebam treinamento para operar os aparelhos.

O ventilador pulmonar foi criado por engenheiros da Poli em parceria com a Faculdade de Medicina da USP e com a Marinha do Brasil para suprir a necessidade de respiradores durante a pandemia do novo coronavírus. Formada por 200 pesquisadores, a equipe levou cinco meses trabalhando no projeto.

O respirador é fabricado no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) custa cerca de R$ 4 mil – os aparelhos comerciais mais baratos saem por R$ 15 mil.

Para auxiliar os profissionais que vão operar esses respiradores, foi montada uma estrutura de treinamento à distância, com vídeos e manuais.

O aparelho foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).