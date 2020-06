Manifestações contrárias serão impedidas de acontecer no mesmo dia e local em SP

Após o confronto entre manifestantes com Policiais Militares (PM) no último domingo (31/05), o governador João Doria (PSDB) declarou que protestos contrários não poderão acontecer no mesmo dia e local. Na ocasião, seis pessoas foram detidas.

No dia de ontem, manifestantes a favor do presidente Bolsonaro (Sem Partido) promoveram um protesto na Avenida Paulista. No mesmo local, mas um pouco mais distante, outro grupo de manifestantes, formados especialmente pelas torcidas organizadas, realizavam um ato a favor da democracia.

Segundo a PM, após provocações por ambas as partes, alguns manifestantes romperam o cordão de isolamento, o que gerou tumulto e o uso de força por parte da policia militar, usando bombas de efeito moral e balas de borracha.

A decisão para não haver manifestações com posições contrárias foi tomada em conjunto com a Prefeitura de São Paulo. Há preferência pelo uso dos finais de semana para protestos.

Protestos

Como falado acima, um dos lados dos protestos era formado, majoritariamente, por torcedores de torcidas organizadas como a Gaviões da Fiel. Durante as manifestações haviam gritos e bandeiras pedindo respeito à Democracia.

Por outro lado, os manifestantes vestiam as cores verde e amarela e apoiavam o presidente Bolsonaro. Entre as reivindicações do ato estavam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF), além de intervenção militar com Bolsonaro na presidência.

Foto: Redes Socias / Reprodução