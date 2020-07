Manuel Gaya: De ramal de trem a importante via da Zona Norte

Durante muito tempo, a zona norte foi conhecido por circular o famoso Tramway da Cantareira, um trem que conectava o bairro do Pari até a Cantareira, no município de Guarulhos. Foi no entorno desse ramal que a zona norte se desenvolveu e hoje se tornou uma das regiões mais importantes da capital paulista.

Ao longo dos anos, o trem foi desativado e, em seu lugar, surgiram importantes vias, como a Rua Manuel Gaya. A via recebe o nome em homenagem à Manuel Afonso Gaya, grande desbravador e patriarca de três gerações de “manuéis”, que marcaram presença no local.

Manuel Afonso Gaya foi casado com Maria Nunes Siqueira, tinha cargo importante na Câmara Municipal e foi juiz. Dessa relação nasce outro Manuel, o filho, que explorou minas de ouro e prata em Paranaguá (PR) e foi senhor de engenho em Pariquera-Açu, no Vale do Ribeira. O neto do patriarca da família, é quem fecha de manuéis na Zona Norte, ele foi pesquisador de lavras de ouro em Minas Gerais e acabou indo parar na Capitania da Bahia, em Vila da Cachoeira.

Atualmente a rua Manuel Gaya é marcada por ser um importante via de ligação entre os bairros do Tremembé, Tucuruvi e Jaçanã. Nela o morador encontra uma variedade de serviços e comércios, como lojas voltadas ao segmento de casa e construção, oficinas automotoras, pet shops, escolas particulares, autoescolas e despachantes, clínicas odontológicas, imobiliárias e escritórios de contabilidade, além de amplo comércio, com destaque para academias, pizzarias, bares e lanchonetes e muito mais.

A via fica localizada no bairro Vila Mazzei, local fundado em 1912 no qual os irmãos Manoel e Henrique Mazzei, mais conhecidos com os Irmãos Mazzei, eram mandatários.